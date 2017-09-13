Пользователи Apteka.ru помогают детям-инвалидам

Подопечные МБУ Мошковского комплексного центра по социальному обслуживанию населения получили помощь благодаря пользователям Apteka.ru

МБУ Мошковского комплексного центра по социальному обслуживанию населения

В 2017 году у пользователей сервиса поиска и заказа лекарств Apteka.ru появилась возможность поддерживать детей-сирот и детей-инвалидов, жертвуя в их пользу накопленные бонусные «витаминки». Перечисленные пользователями на благотворительность «витаминки» конвертируются в рубли. Затем денежные средства поступают на счет Благотворительного фонда «Катрен», который организует помощь нуждающимся детям.

За восемь месяцев 2017 года (с января по август) 1 748 пользователей сервиса пожертвовали в общей сложности 42 086 «витаминок», т.е. 42 086 рублей. На эти средства по просьбе Муниципального бюджетного государственного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» были приобретены подгузники для находящихся на попечении детей-инвалидов из сельских семей.

Благодарим всех, кто участвует в программе благотворительности!

Сбор средств на благотворительность через сайт Apteka.ru продолжается. Отчеты о привлеченных и потраченных «витаминках» доступны на странице Благотворительного фонда «Катрен».

Источник публикации: АО НПК «Катрен»