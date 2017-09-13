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Пользователи Apteka.ru помогают детям-инвалидам

13.09.2017
Фото: www.istockphoto.com

Подопечные МБУ Мошковского комплексного центра по социальному обслуживанию населения получили помощь благодаря пользователям Apteka.ru

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МБУ Мошковского комплексного центра по социальному обслуживанию населения

В 2017 году у пользователей сервиса поиска и заказа лекарств Apteka.ru появилась возможность поддерживать детей-сирот и детей-инвалидов, жертвуя в их пользу накопленные бонусные «витаминки». Перечисленные пользователями на благотворительность «витаминки» конвертируются в рубли. Затем денежные средства поступают на счет Благотворительного фонда «Катрен», который организует помощь нуждающимся детям.

За восемь месяцев 2017 года (с января по август) 1 748 пользователей сервиса пожертвовали в общей сложности 42 086 «витаминок», т.е. 42 086 рублей. На эти средства по просьбе Муниципального бюджетного государственного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» были приобретены подгузники для находящихся на попечении детей-инвалидов из сельских семей.

Благодарим всех, кто участвует в программе благотворительности!

Сбор средств на благотворительность через сайт Apteka.ru продолжается. Отчеты о привлеченных и потраченных «витаминках» доступны на странице Благотворительного фонда «Катрен».

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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