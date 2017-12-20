Полиция и Росздравнадзор Ростовской области добились синергии в борьбе с аптечной наркоманией

Сразу два аптечных предприятия в Ростовской области привлечены к административной ответственности за нарушение лицензионных требований совместными усилиями МВД и Росздравнадзора. «Алаик» в Миллерово оштрафован на 100 тыс. руб., а «Лира» в Ростове-на-Дону – на 110 тыс. руб. В обеих организациях полиция установила не только свободный отпуск рецептурных препаратов, подлежащих строгому учету, но и тот факт, что за первым столом работали люди, не имеющие фармацевтического образования. Далее материалы проверки были переданы в Росздравнадзор.

- В сентябре 2017 г. на рабочем совещании с ГУ МВД России по Ростовской области мы выработали совместный алгоритм пресечения безрецептурного отпуска кодеинсодержащих препаратов, - рассказала «ФВ» руководитель территориального органа Росздравнадзора Татьяна Полинская. – По состоянию на 20 декабря 2017 г. составлено 300 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст.14.4.2 КоАП РФ, общая сумма штрафов, наложенных терорганом только по данной статье, составила уже более трех миллионов рублей. В декабре 90% административных дел, рассмотренных нами, были именно по этой статье. Все это говорит о высокой эффективности тандема.

Ранее по материалам полиции Росздравнадзор возбуждал административные дела, связанные с нарушением порядка розничной торговли лекарственными препаратами (максимальный размер штрафа на юрлицо – до 30 тыс. руб.), и нарушители отделывались легким испугом (на фоне колоссальной прибыли, извлекаемой от продажи препаратов аптечным наркоманам). Теперь же такие дела заводят и по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований, наказание - штраф до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.). В частности, полицейские стали обращать внимание на то, кто именно производит отпуск медикаментов, и зачастую оказывается, что этим занимаются лица без специального образования и сертификата.

Судебная практика, сложившаяся на юге страны, показывает, что такой успешный тандем МВД и Росздравнадзора пока что является находкой Ростовской области.