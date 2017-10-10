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Подведены итоги премии «Зеленый крест». «Катрен» - дистрибьютор года

10.10.2017
Фото: Страница Facebook премии «Зеленый крест»

4 октября 2017 года состоялась церемония награждения победителей Национальной фармацевтической премии «Зеленый крест». Всего на победу в 26 номинациях, объединенных в 4 категории, претендовали сотни компаний и брендов.

Премия специалистов аптечного сообщества проводится в третий раз. С самого начала была взята достаточно высокая планка, позволяющая обеспечить прозрачность и объективность процесса голосования.

Исполнительной дирекцией премии является Рекламное агентство «Зеленый Крест», а в состав Организационного комитета вошли ведущие представители аналитических и исследовательских компаний – AlphaRM, RNC Pharma, IMS Health, DSM Group, GfK, TNS.

Голосование проводилось в два этапа. На первом этапе параллельно голосованию экспертного совета, состоящего из представителей аптечных сетей, аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений, дистрибьюторов, профессиональных СМИ и рекламных агентств, на сайте премии www.green-cross.pro проводилось голосование аптечного сообщества – провизоров и фармацевтов.

Компания «Катрен» получила признание как «Дистрибьютор года», опередив в номинации четырех конкурентов. Фармацевтическое сообщество и эксперты высоко оценили успехи компании в развитии логистики и инфраструктуры, которые способствуют снижению издержек и повышению качества сервиса. Аптечной сетью года стала «Самсон-Фарма»; журналист года – Самвел Григорян (katrenstyle.ru), голос отрасли – «Фармацевтический вестник», фармкомпания года – Bayer. Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Еще одной значимой победой стала номинация «Социальный проект года», которую получил проект Apteka.ru. Apteka.ru – это самый масштабный на российском рынке сервис бронирования лекарств. Количество ассоциированных с Apteka.ru аптечных учреждений по всей стране превышает 14 700. Ежедневно жители России совершают более 15 тыс. заказов с его помощью, каждый месяц на сайт заходят более 3,6 млн уникальных пользователей. Сервис помогает реализовать конституционное право российского гражданина на здоровье, т.к. позволяет выбрать необходимый товар из 19,4 тыс. позиций жителям любого, даже самого удаленного от столицы уголка России.

Заместитель директора по маркетингу АО НПК «Катрен» Елена Трауш прокомментировала: «Apteka.ru – уникальный проект. Он дает пользователям сервиса в разных регионах возможность заказать* необходимые аптечные товары из широкого ассортимента лекарств по доступным ценам. Компания “Катрен” реализует проект с соблюдением законодательства и гарантирует качество поставляемых медикаментов. Мы рады, что фармацевтическое сообщество по достоинству оценило наши усилия и второй раз подряд присудило нам победу в этой важной номинации – “Социальный проект года”».

*Под «заказом» на сайте https://apteka.ru/ понимается формирование пользователем указанного сайта заявки в адрес АО НПК «Катрен» от аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки.

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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