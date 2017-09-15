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Лента · В России
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Подмосковные фармкомпании подозреваются в картельном сговоре

15.09.2017

Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения между подмосковными фармкомпаниями АО «АНСИмед» и ООО «Ланк».

Как сообщается на сайте ведомства, речь может идти о картельном сговоре, заключенном с целью поддержания цен на торгах при проведении аукционов на поставку лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему для нужд Егорьевской центральной районной больницы и Орехово-Зуевской центральной городской больницы.

Подмосковное управление ФАС зафиксировало, что в ходе торгов две компании - участники аукциона отказались от конкурентной борьбы. АО «АНСИмед» и ООО «Ланк» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов.

Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «АНСИмед» и ООО «Ланк» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
картельный сговор
Московская область
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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