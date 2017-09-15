Подмосковные фармкомпании подозреваются в картельном сговоре

Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения между подмосковными фармкомпаниями АО «АНСИмед» и ООО «Ланк».

Как сообщается на сайте ведомства, речь может идти о картельном сговоре, заключенном с целью поддержания цен на торгах при проведении аукционов на поставку лекарственных средств, действующих на центральную нервную систему для нужд Егорьевской центральной районной больницы и Орехово-Зуевской центральной городской больницы.

Подмосковное управление ФАС зафиксировало, что в ходе торгов две компании - участники аукциона отказались от конкурентной борьбы. АО «АНСИмед» и ООО «Ланк» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов.

Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «АНСИмед» и ООО «Ланк» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».