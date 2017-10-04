Поддерживать здоровье школьников будут с помощью отечественного оборудования

Правительство распределило между бюджетами 19 субъектов РФ 270 млн рублей, которые нужно направить на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Соответствующее распоряжение №2097-р от 29 сентября 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства направляются в том числе на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров, скрининг-обследований, повышение квалификации специалистов и педагогических работников по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников.