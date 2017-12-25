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«Дари добро»: помощь благфонда «ПРОТЕК» медучреждениям ЦФО составила около 1 млн руб.

25.12.2017

В конце декабря завершилась акция благотворительного фонда «ПРОТЕК» под названием «Дари добро», которая стартовала в рамках программы «Здоровье – людям!» в августе 2017 года.

Благотворительный фонд обратился к производственным компаниям – партнерам с просьбой оказать помощь ЛПУ, поликлиникам и учреждениям социальной сферы Москвы и Липецкой области в виде медизделий первой необходимости.

Компания «ОНТЭКС РУ» с августа по декабрь в рамках акции направили помощь на сумму около 1 млн руб. Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова получил 546 упаковок памперсов для недоношенных детей (1-3 кг) на 500 тыс. руб., Липецкая городская детская больница, Елецкий специализированный Дом ребенка и Липецкий кризисный центр – 450 упаковок памперсов на 450 тыс. руб.

«Медицинский исследовательский центр имени В.И. Кулакова – наш давний партнер. Учреждения социальной сферы и здравоохранения Липецкой области стали нашими благополучателями после того, как в апреле 2017 года ГК «ПРОТЕК» приобрела АО «Рафарма». В 2017 году благфонд «ПРОТЕК» оказал лекарственную помощь Липецкой области на сумму более 3 млн руб. Мы планируем наращивать объемы поддержки регионов: в 2018 году ЛПУ и социальные учреждения получат лекарственные препараты и медицинские изделия на сумму более 55 млн рублей», – отметил генеральный директор благотворительного фонда «ПРОТЕК» Николай Полянский.

«Наш центр постоянно испытывает серьезную потребность в медицинских изделиях и средствах гигиены для мам и новорожденных малышей. Мы полностью закрываем ее благодаря поддержке наших друзей и партнеров, в число которых наравне с производственными компаниями входит благотворительный фонд «ПРОТЕК». Партия, которую мы получили от фонда во время акции «Дари добро», стала частью помощи в обеспечении памперсами недоношенных детей, что особенно ценно для центра», – прокомментировала советник директора центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова Любовь Спорышева.

«Руководство Липецкой области крайне признательно Попечительскому совету благфонда «ПРОТЕК» за оказываемую помощь. В 2017 году ее получили 30 ЛПУ региона. Думаю, не нужно объяснять, насколько для таких учреждений важна и значима поддержка в виде лекарств и медицинских изделий, расходных материалов. Мы очень рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», – отметила заместитель губернатора Липецкой области по вопросам здравоохранения и социальной защиты Людмила Летникова.

Источник публикации: ЦВ "Протек"

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Метки
ЦВ "Протек"
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Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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