ПМФИ готов принять на бюджетные места 250 студентов-первокурсников по специальности «Фармация»

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) – филиале Волгоградского государственного медицинского университета – самая большая квота мест установлена для специальности «Фармация».

Занятия проводятся только в очной форме.

Для приема на данную специальность выделено 250 бюджетных мест, включая места для льготного и целевого приема.

«Для подачи заявления на специальность «Фармация» необходимо иметь не менее 40 баллов ЕГЭ по химии, русскому языку и биологии (по каждому предмету). По итогам конкурса в вуз зачисляются студенты, набравшие наибольшее количество баллов. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут обучаться на платной основе, количество мест с оплатой стоимости обучения – 200. Но для этого в любом случае они должны подать заявление о приеме в установленные сроки (т.е. до 26 июля)», – сообщили в пресс-службе вуза.