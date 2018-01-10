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Планируется создать механизм «выпускного» контроля лекарств, поступающих в гражданский оборот

10.01.2018

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения. Законопроектом предлагается установить более эффективное правовое регулирование отношений, связанных с разработкой, применением и исполнением требований в сфере обращения лекарственных средств, а именно: создание механизма «выпускного» контроля лекарств, поступающих в гражданский оборот в России.

В настоящее время лекарственные препараты, выпускающиеся в гражданский оборот, подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования или обязательной сертификации, которые проводятся с участием третьей стороны – аккредитованных в области лекарственных средств испытательных лабораторий. Основания для выдачи декларации о соответствии или сертификата – протоколы испытательных лабораторий, подтверждающие соответствие качества выпускаемых в гражданский оборот лекарств установленным к их качеству требованиям.

В соответствии с законопроектом производителям отечественных лекарств перед их вводом в гражданский оборот необходимо будет представлять в Росздравнадзор документ производителя, подтверждающий качество препарата, и подтверждение уполномоченного лица производителя о соответствии лекарственного препарата требованиям, установленным при его госрегистрации.

Для ввозимых в Россию лекарственных препаратов организация, занимающаяся ввозом, должна будет представлять в Росздравнадзор сертификат производителя и подтверждение ответственного лица этой организации о соответствии ввозимого препарата требованиям, установленным при его госрегистрации.

В отношении первых трех серий препарата, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в Россию, законопроектом предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву России и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями, аккредитованными в соответствии с законодательством об аккредитации. Порядок выдачи такого протокола будет устанавливаться Правительством России.

Законопроектом предлагается вводить в гражданский оборот каждую серию иммунобиологических лекарственных препаратов (как отечественных, так и импортных) на основании разрешения, которое будет выдаваться Росздравнадзором с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при госрегистрации лекарственного препарата, выданного федеральным учреждением. Порядок выдачи этих документов также будет устанавливаться Правительством России.

Представление таких документов не требуется в отношении лекарственных препаратов, предназначенных для проведения клинических исследований и экспертизы в целях их государственной регистрации, а также для незарегистрированных лекарств, предназначенных для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства РФ.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
оборот
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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