Планируется расширить перечень медизделий зарубежного производства, которым ограничивается доступ к госзакупкам

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ, которым предлагается дополнить Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации ‎от 5 февраля 2015 г. №102, следующими видами медицинских изделий:

- материалы клейкие перевязочные, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами;

- приборы, аппараты и комплексы гамма-терапевтические контактной лучевой терапии средней и высокой мощности дозы;

- аппараты ультразвукового сканирования;

- линзы интраокулярные;

- микроисточники с Йодом-125;

- композитные пломбировочные материалы и цементы, материалы для пломбирования корневых каналов;

- остеопластические хирургические материалы;

- набор (комплект) медицинских изделий одноразовый стерильный;

- емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб для выполнения клинических лабораторных исследований, включая пробирки вакуумные для взятия венозной крови, пробирки для взятия капиллярной крови, емкости для мочи, кала и мокроты;

- эндопротезы суставов конечностей;

- аппараты наружной фиксации;

- тест-полоски к глюкометру для измерения уровня глюкозы в крови.

Критерием включения в перечень является наличие не менее двух российских компаний, осуществляющих производство в соответствии с ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования», а также процентная доля стоимости иностранных товаров, использованных при изготовлении медицинских изделий не более 50% в цене конечной продукции.