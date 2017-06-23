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ПКФ «Фитофарм» к концу года удвоит объем растительного сырья собственного производства

23.06.2017

Анапская ПКФ «Фитофарм» дала старт пилотному проекту по выращиванию и переработке мяты и пустырника в экологически чистом предгорье Кавказа. Научное сопровождение проекта обеспечивает зонально-опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ЗОС «ВИЛАР», Динской район Краснодарского края). Именно по рекомендации ученых НИИ для пилота были выбраны эти весьма неприхотливые культуры.

- Результаты по выращиванию лекарственных трав превзошли все наши ожидания, - говорит генеральный директор ПКФ «Фитофарм» Андрей Завгородний. - Хотя и все закупаемое сырье проходит строжайший контроль качества и выбраковка составляет лишь 10-15%, сырье собственного производства – совсем другое дело. Контролируя всю технологическую цепочку, мы получаем показатели действующего вещества с большими значениями, и эти лекарственные травы имеют несравнимый запах и аромат.

Сегодня 60% сырья «Фитофарм» закупает у поставщиков, еще 30% обеспечивает дочернее предприятие по заготовке дикорастущего сырья и лишь 10% приходится на собственное выращивание. По итогам этого года последний показатель должен удвоиться, а в перспективе - достичь 50% от общего объема перерабатываемого сырья.

- В этом мы видим неоспоримые преимущества, такие как высокое качество и низкая цена, - резюмирует Андрей Завгородний.

Справка

ПКФ «Фитофарм» производит 4 линейки БАД и 117 наименований лекарственных средств из растительного сырья, а также 43 наименования субстанций, которые приобретают фармацевтические предприятия России и Казахстана. В 2016 году предприятие переработало 1650 тонн лекарственного растительного сырья.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Метки
ПКФ «Фитофарм»
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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