Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций

Диалог президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пуния с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым на конференции «Биотехмед-2017» посеял на рынке недопонимание размера преференций, на которые смогут рассчитывать локальные производители, работающие по полному циклу, включая синтез фармсубстанций. «Дайте нам 40%, и мы инвестируем в производство субстанций большие деньги», — заявил тогда Викрам Пуния. «Отчего бы и нет, — заметили главы Минпромторга и Минздрава. — Мы поддерживаем, но подождем резюме ФАС и Минфина». Этих слов оказалось достаточно, чтобы в головах бизнеса прочно закрепилась цифра 40. Спустя два дня точки над i расставила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.