Pharmastrategies-2017: новые спикеры в программе

В этом году лето не радует постоянством: за первые несколько недель июня мы наблюдали и снег, и дождь, и солнце. А программа IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая пройдет 3 октября, каждый день пополняется новыми спикерами.

Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса Санофи в России и Беларуси, присоединилась к пленарной дискуссионной панели «Стратегии лидеров рынка в условиях изменяющейся рыночной среды. M&A и инвестиции в Российский фармацевтический рынок». У вас будет уникальная возможность принять участие в интервью GMов, занимающие топ-позиции рейтингов. Планируемый модератор: Александр Кузин, управляющий директор «Новамедика».

Вопросы к обсуждению:

Greenfield инвестиции в Россию, как залог долгосрочных перспектив, а не пустого поля.

импортозамещение и локализационные инициативы;

как меняется восприятие российского рынка иностранными компаниями;

произошли ли какие-то изменения в восприятии российских компаний к возможности M&A/консолидации на местном рынке/продаже своего бизнеса?

какие игроки выходят на первый план?

инвестиции в отрасль: взгляд юриста.

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Также напоминаем вам, что 4 октября пройдет IX Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ».

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Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru