PharmaDATA: 548 300 упаковок тестов на беременность закупили аптечные учреждения за 12 месяцев

Аналитический портал PharmaDATA собрал данные по группе товаров «тест для определения беременности» за 12 месяцев (12.2016-11.2017). Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 15 347 коммерческих аптек в 85 регионах РФ.

За указанный период в аптеках страны было продано 548 300 упаковок тестов, в среднем одна аптека закупает 37 упаковок в месяц.

Лидерами продаж на данном рынке являются компании ООО «Фактор-Мед», «Helm Pharmaceuticals Gmbh» и «Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH», доли рынка которых составляют 25%, 16% и 11 % соответственно. Также заметную долю в данном сегменте занимают «Procter & Gamble» (9%) и «Shanghai Chemtron Biotech» (8%).

Производитель Кол-во, уп. Доля рынка Фактор-Мед 1 717 321 25% Helm Pharmaceuticals Gmbh 1 072 125 16% Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 733 752 11% Procter & Gamble 615 617 9% Shanghai Chemtron Biotech 563 610 8%

Если смотреть на сегмент тестов в разрезе торговых наименований, то в аптеках по итогам 12 месяцев продавалось более 200 различных наименований тестов для определения беременности, которые производятся более чем 42 производителями. Наиболее популярный бренд среди аптечных учреждений «Bee-Sure-S» (13% доля рынка).

Наименование товара Производитель Страна Кол-во, уп. Доля рынка Bee-Sure-S Фактор-Мед ООО РФ 871 927 13% Вера Фактор-Мед ООО РФ 757 686 11% Evitest one N1 Helm Pharmaceuticals Gmbh Германия 716 426 10% Attest N1 Shanghai Chemtron Biotech Китай 562 950 8% Frautest экспресс тест-полоска N1 Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH Германия 498 536 7%

Регионы России с наибольшей реализацией тестов через аптеки – Сахалинская область, Магаданская область, Немецкий АО, Камчатский край и Чеченская Республика.

Регион РФ Население Кол-во проданных тестов Тестов на 1000 чел. Сахалинская обл. 487 344 124 765 256 Магаданская обл. 145 570 31 234 215 Ненецкий АО 43 937 8 220 187 Камчатский край 314 729 47 643 151 Чеченская Респ. 1 414 865 202 834 143 Среднее по РФ 146 804 372 6 838 566 46

ООО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».

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* Данные о населении взяты из открытых источников интернета

Источник публикации: PharmaDATA.RU