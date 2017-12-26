PharmaDATA: 548 300 упаковок тестов на беременность закупили аптечные учреждения за 12 месяцев

Аналитический портал PharmaDATA собрал данные по группе товаров «тест для определения беременности» за 12 месяцев (12.2016-11.2017). Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 15 347 коммерческих аптек в 85 регионах РФ.
За указанный период в аптеках страны было продано 548 300 упаковок тестов, в среднем одна аптека закупает 37 упаковок в месяц.
Лидерами продаж на данном рынке являются компании ООО «Фактор-Мед», «Helm Pharmaceuticals Gmbh» и «Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH», доли рынка которых составляют 25%, 16% и 11 % соответственно. Также заметную долю в данном сегменте занимают «Procter & Gamble» (9%) и «Shanghai Chemtron Biotech» (8%).
|
Производитель
|
Кол-во, уп.
|
Доля рынка
|
Фактор-Мед
|
1 717 321
|
25%
|
Helm Pharmaceuticals Gmbh
|
1 072 125
|
16%
|
Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
|
733 752
|
11%
|
Procter & Gamble
|
615 617
|
9%
|
Shanghai Chemtron Biotech
|
563 610
|
8%
Если смотреть на сегмент тестов в разрезе торговых наименований, то в аптеках по итогам 12 месяцев продавалось более 200 различных наименований тестов для определения беременности, которые производятся более чем 42 производителями. Наиболее популярный бренд среди аптечных учреждений «Bee-Sure-S» (13% доля рынка).
|
Наименование товара
|
Производитель
|
Страна
|
Кол-во, уп.
|
Доля рынка
|
Bee-Sure-S
|
Фактор-Мед ООО
|
РФ
|
871 927
|
13%
|
Вера
|
Фактор-Мед ООО
|
РФ
|
757 686
|
11%
|
Evitest one N1
|
Helm Pharmaceuticals Gmbh
|
Германия
|
716 426
|
10%
|
Attest N1
|
Shanghai Chemtron Biotech
|
Китай
|
562 950
|
8%
|
Frautest экспресс тест-полоска N1
|
Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
|
Германия
|
498 536
|
7%
Регионы России с наибольшей реализацией тестов через аптеки – Сахалинская область, Магаданская область, Немецкий АО, Камчатский край и Чеченская Республика.
|
Регион РФ
|
Население
|
Кол-во проданных тестов
|
Тестов на 1000 чел.
|
Сахалинская обл.
|
487 344
|
124 765
|
256
|
Магаданская обл.
|
145 570
|
31 234
|
215
|
Ненецкий АО
|
43 937
|
8 220
|
187
|
Камчатский край
|
314 729
|
47 643
|
151
|
Чеченская Респ.
|
1 414 865
|
202 834
|
143
|
Среднее по РФ
|
146 804 372
|
6 838 566
|
46
ООО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».
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* Данные о населении взяты из открытых источников интернета
Источник публикации: PharmaDATA.RU