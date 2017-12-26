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PharmaDATA: 548 300 упаковок тестов на беременность закупили аптечные учреждения за 12 месяцев

26.12.2017

Аналитический портал PharmaDATA собрал данные по группе товаров «тест для определения беременности» за 12 месяцев (12.2016-11.2017). Данные строятся на основе отчетов товародвижения, в отличие от экстраполированных данных других аналитических агентств. Выборка – более 15 347 коммерческих аптек в 85 регионах РФ.

За указанный период в аптеках страны было продано 548 300 упаковок тестов, в среднем одна аптека закупает 37 упаковок в месяц.

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Лидерами продаж на данном рынке являются компании ООО «Фактор-Мед», «Helm Pharmaceuticals Gmbh» и «Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH», доли рынка которых составляют 25%, 16% и 11 % соответственно. Также заметную долю в данном сегменте занимают «Procter & Gamble» (9%) и «Shanghai Chemtron Biotech» (8%).

Производитель

Кол-во, уп.

Доля рынка

Фактор-Мед

1 717 321

25%

Helm Pharmaceuticals Gmbh

1 072 125

16%

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

733 752

11%

Procter & Gamble

615 617

9%

Shanghai Chemtron Biotech

563 610

8%

Если смотреть на сегмент тестов в разрезе торговых наименований, то в аптеках по итогам 12 месяцев продавалось более 200 различных наименований тестов для определения беременности, которые производятся более чем 42 производителями. Наиболее популярный бренд среди аптечных учреждений «Bee-Sure-S» (13% доля рынка).

Наименование товара

Производитель

Страна

Кол-во, уп.

Доля рынка

Bee-Sure-S

Фактор-Мед ООО

РФ

871 927

13%

Вера

Фактор-Мед ООО

РФ

757 686

11%

Evitest one N1

Helm Pharmaceuticals Gmbh

Германия

716 426

10%

Attest N1

Shanghai Chemtron Biotech

Китай

562 950

8%

Frautest экспресс тест-полоска N1

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Германия

498 536

7%

Регионы России с наибольшей реализацией тестов через аптеки – Сахалинская область, Магаданская область, Немецкий АО, Камчатский край и Чеченская Республика.

Регион РФ

Население

Кол-во проданных тестов

Тестов на 1000 чел.

Сахалинская обл.

487 344

124 765

256

Магаданская обл.

145 570

31 234

215

Ненецкий АО

43 937

8 220

187

Камчатский край

314 729

47 643

151

Чеченская Респ.

1 414 865

202 834

143

Среднее по РФ

146 804 372

6 838 566

46

ООО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».

Коммуникационный и аналитический портал PharmaDATA.ru предоставляет различным категориям пользователей доступ к базе данных «PharmaDATA» через WEB-интерфейс, позволяет формировать отчеты по заданным параметрам. В состав PharmaDATA.ru, в том числе, входят специальные WEB-интерфейсные формы, предназначенные для ввода параметров и справочных данных, необходимых для формирования отчетов и создания новых баз данных.

* Данные о населении взяты из открытых источников интернета

Источник публикации: PharmaDATA.RU

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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