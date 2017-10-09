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Петербургские депутаты хотят ужесточить требования к рекламе БАД

09.10.2017

Комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга 6 октября поддержал проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О рекламе». Документом предлагается дополнить действующий федеральный закон положением о том, что визуальная реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что они не являются лекарственным средством. Текст этого предупреждения должен занимать не менее 10% всей площади рекламного объявления. Кроме того, предусматривается, что такие рекламные материалы до начала распространения должны быть согласованы с антимонопольным органом.

Если эту инициативу поддержат депутаты Законодательного собрания, проект будет направлен в Госдуму.

По данным DSM Group, объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 2017 г. составил 2,5 млрд руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
БАД
реклама
Фармвестник-ТВ
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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