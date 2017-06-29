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Первая собственная аптека «ПроАптеки» получила лицензию на фармацевтическую деятельность

29.06.2017

С 1 июля начнет работать первая собственная аптека маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека». 27 июня предприятие получило лицензию на фармацевтическую деятельность.

Розничная точка площадью 65 кв. метров расположена на территории ЦВ «ПРОТЕК» (Москва, ул. Чермянская, д. 2) и ориентирована на обслуживание сотрудников ГК «Протек».

Аптека, продукция которой представлена в основном ассортиментом дистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК» (около 13 тыс. позиций), работает по системе предварительного бронирования с оплатой при получении заказа. Наиболее популярные товары можно приобрести без предзаказа.

На площадке предприятия будут отрабатываться новые бизнес-технологии для участников союза «ПроАптека» и программы лояльности, также будет организовано обучение сотрудников аптек – новых участников объединения, включая вопросы наиболее эффективных схем выкладки товара на полках и алгоритмов работы первостольника с клиентами.

«Отличительная особенность аптеки на Чермянской – низкие цены на весь ассортимент, услуга входит в социальный пакет для сотрудников ГК «Протек». Для маркетингового объединения «ПроАптека» это начало нового этапа развития – шаг от исключительно маркетингового союза к статусу розничной сети, качественной франшизе, предполагающей единые для всех участников программы лояльности, внешнюю атрибутику и стандарты обслуживания. С одной стороны, благодаря этой площадке мы можем в реальных практических условиях отрабатывать технологии, которые намерены предложить участникам союза, с другой - будучи экспериментальным, предприятие не вступает в конкуренцию с нашими партнерами-аптеками», - пояснил генеральный директор маркетингового союза «ПроАптека» Евгений Коротков.

До конца 2017 года откроется четыре такие аптеки. Одна из них, на территории логистического парка ГК «Протек» в подмосковном Пушкине, будет также обслуживать сотрудников компании. Еще три предприятия, расположенные на Дальнем Востоке, откроются для широкого круга потребителей. Планируется, что в дальнейшем такие аптеки будут действовать во всех регионах присутствия ЦВ «ПРОТЕК» и станут партнерами сервиса онлайн-заказа «ЗдравСити».

«ЗдравСити» — онлайн-сервис ЦВ «ПРОТЕК», позволяющий конечному потребителю забронировать лекарства, оплатив и получив товар в ближайшей аптеке. На сайте представлено от 10 тыс. позиций ассортимента ведущего фармдистрибьютора страны1.

Весь товар, представленный в каталоге «ЗдравСити», сертифицирован и соответствует всем требованиям к качеству фармпродукции. Заказы собираются непосредственно на складе ЦВ «ПРОТЕК».

Подключение к сервису «ЗдравСити» гарантирует аптеке расширение круга покупателей за счет интернет-аудитории, бесплатное размещение информации о режиме работы, контактах и местоположении на сайте сервиса, расширение ассортиментной матрицы, увеличение средней суммы чека и дополнительные продажи без дополнительных вложений в рекламу и продвижение.

Маркетинговый союз аптек «ПроАптека» был основан фармдистрибьютором ЦВ «Протек» в августе 2016 года. Объединение предоставляет независимым аптекам основные конкурентные преимущества крупных аптечных сетей, укрепляя их рыночную позицию и повышая эффективность. Производственные компании - участники союза получают возможность проводить маркетинговые мероприятия в независимых аптеках в единых стандартах, повышая эффективность использования маркетингового бюджета. На конец I полугодия 2017 года «ПроАптека» объединяет 2,5 тыс. аптек во всех регионах РФ.

1 По итогам 2016 года ЦВ «ПРОТЕК» занял первое место в рейтинге крупнейших дистрибьюторов России, подготовленном аналитической компанией IMS Health.

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
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