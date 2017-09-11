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Пациенты смогут получать налоговый вычет при расходах на все лекарства ЖНВЛП

11.09.2017

Правительство предлагает внести изменения в ст. 219 второй части Налогового кодекса, благодаря которым пациенты, потратившие собственные деньги на лекарства из перечня ЖНВЛП, смогут получить налоговый вычет.

Речь идет о возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или о частичном освобождении от него при наличии в налогом периоде расходов на лечение.

Согласно Налоговому кодексу сейчас гражданин России может вернуть 13% со 120 тыс. руб. потраченных на лекарства, перечень которых утвержден специальным постановлением правительства. Однако список лекарств не обновлялся с 2007 г. и в нем нет новых современных лекарств, зарегистрированных за последние 10 лет.

Как указано в отчете о проведении оценки регулирующего воздействия, обновлению прежнего перечня мешает отсутствие законодательных оснований для издания нормативных актов, регламентирующих процедуры его формирования. Поэтому предлагается вместо слов про специальный перечень включить в налоговый кодекс указание на все лекарства ЖНВЛП.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
налогообложение
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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