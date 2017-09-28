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«Паскаль Медикал» намерен вложить 2,3 млрд руб. в реализацию проекта по выпуску медизделий в Дубне

28.09.2017
Фото: dubna-oez.ru

27 сентября в подмосковной Дубне открыт завод по производству одноразовых медицинских изделий.

На предприятии полного цикла, расположенном в ОЭЗ «Дубна», компания «Паскаль Медикал» будет изготавливать шприцы и иглы для них, а также другие медицинские изделия.

Планы по созданию в Подмосковье подобного завода были закреплены соглашением, которое в 2016 году в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Паскаль Медикал» Александр Федоров.

Андрей Воробьев принял участие в открытии завода. Он осмотрел производственную площадку и высоко оценил современные производственные мощности нового завода и заложенные в основу процесса передовые технологии.

Старт предприятию губернатор дал нажатием кнопки запуска машины по сборке игл для инъекций. В торжественном пуске приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, глава г. Дубны Вячеслав Мухин.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Дубна», в реализацию проекта «Паскаль Медикал» намерен вложить в общей сложности 2,3 млрд рублей, и уже на первом этапе создать более 200 рабочих мест, позже доведя число специалистов до 500. В год здесь планируют выпускать более 450 миллионов единиц шприцевого ассортимента.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
ОЭЗ «Дубна»
«Паскаль Медикал»
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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