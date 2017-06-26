Отсутствие опыта в организации приема в ординатуру может привести к нарушению прав выпускников

Комитет Государственной думы по охране здоровья взял под особый контроль организацию приема в ординатуру в 2017 году. С данной инициативой выступил глава Комитета Дмитрий Морозов, отвечая на поступающие обращения выпускников медицинских вузов текущего года по вопросу вступления в силу приказа Минздрава России от 11 мая 2017 года № 212н.

В соответствии с документом, уже начиная с 2017 года прием в ординатуру будет организован по новым правилам, согласно которым поступающие должны набрать в период проведения приемной кампании необходимое количество конкурсных баллов. Также претерпела изменение форма вступительных испытаний: теперь они будут проводиться в форме тестирования с использованием Единой базы оценочных средств, формируемой Минздравом России. В 2017 г. в качестве Единой базы оценочных средств должна быть применена база оценочных средств, используемых для проведения этапа тестирования процедуры аккредитации специалиста.

По мнению Минздрава России эти нововведения позволят создать прозрачную систему отбора в ординатуру наиболее подготовленных выпускников и устранят коррупциогенный фактор при организации приема. Важным моментом нового порядка является то, что результат вступительного экзамена в ординатуру поступающий может предъявить в любую образовательную организацию по своему выбору.

В то же время, студенты медицинских вузов указывают, что инициатива Минздрава России существенно ущемляет права выпускников, а также создает неравные условия при прохождении данной процедуры. Также у студентов вызывают вопросы методика учета индивидуальных достижений выпускников и сжатые сроки оформления соответствующих документов.

«Члены комитета разделяют озабоченность выпускников, при этом особое беспокойство парламентариев вызывает отсутствие у высших учебных заведений и научных организаций опыта в организации приема по новым правилам, что в свою очередь, может привести к негативной правоприменительной практике и нарушению прав выпускников. Сложившаяся ситуация станет предметом обсуждения с представителями ректорского и экспертного сообщества на одном из ближайших заседаний комитета», – сообщили в пресс-службе комитета.