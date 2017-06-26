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Лента · В России
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Отсутствие опыта в организации приема в ординатуру может привести к нарушению прав выпускников

26.06.2017

Комитет Государственной думы по охране здоровья взял под особый контроль организацию приема в ординатуру в 2017 году. С данной инициативой выступил глава Комитета Дмитрий Морозов, отвечая на поступающие обращения выпускников медицинских вузов текущего года по вопросу вступления в силу приказа Минздрава России от 11 мая 2017 года № 212н.

В соответствии с документом, уже начиная с 2017 года прием в ординатуру будет организован по новым правилам, согласно которым поступающие должны набрать в период проведения приемной кампании необходимое количество конкурсных баллов. Также претерпела изменение форма вступительных испытаний: теперь они будут проводиться в форме тестирования с использованием Единой базы оценочных средств, формируемой Минздравом России. В 2017 г. в качестве Единой базы оценочных средств должна быть применена база оценочных средств, используемых для проведения этапа тестирования процедуры аккредитации специалиста.

По мнению Минздрава России эти нововведения позволят создать прозрачную систему отбора в ординатуру наиболее подготовленных выпускников и устранят коррупциогенный фактор при организации приема. Важным моментом нового порядка является то, что результат вступительного экзамена в ординатуру поступающий может предъявить в любую образовательную организацию по своему выбору.

В то же время, студенты медицинских вузов указывают, что инициатива Минздрава России существенно ущемляет права выпускников, а также создает неравные условия при прохождении данной процедуры. Также у студентов вызывают вопросы методика учета индивидуальных достижений выпускников и сжатые сроки оформления соответствующих документов.

«Члены комитета разделяют озабоченность выпускников, при этом особое беспокойство парламентариев вызывает отсутствие у высших учебных заведений и научных организаций опыта в организации приема по новым правилам, что в свою очередь, может привести к негативной правоприменительной практике и нарушению прав выпускников. Сложившаяся ситуация станет предметом обсуждения с представителями ректорского и экспертного сообщества на одном из ближайших заседаний комитета», – сообщили в пресс-службе комитета.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские работники
обучение
Персоны
Морозов Дмитрий Анатольевич
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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