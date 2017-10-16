ОТП Банк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ЗАО «РОСТА»

Акционерное общество «ОТП Банк» уведомило о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ЗАО «РОСТА» банкротом. Об этом говорится в базе СПАРК. Согласно п.2 и п.2.1. ст.7 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», кредитная организация должна объявить о своём намерении за 15 дней до подачи иска.

В уведомлении говорится, что у дистрибьютора есть признаки банкротства, предусмотренные п.2 ст.З, п.2 ст.6 ФЗ № 127-ФЗ, а именно: юридическое лицо не способно удовлетворить денежным требованиям кредиторов по обязательствам, не исполненным им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны быть уплачены, а также сумма этих требований превышает 300 тыс. руб.

Стоит отметить, что это может быть уже третье заявление о банкротстве. Первой была компания Alvogen, которая 12 сентября подала иск, сумма требований составляла 44,84 млн руб., а 20 сентября отозвала заявление. Второе заявление поступило от физического лица - Павла Костенко - 29 сентября, а 12 октября в рамках этого дела ЗАО «Алтайвитамины» подало заявление об установлении требования кредиторов