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Открылась регистрация на участие в стипендиальной программе «TAKEDA – Золотые кадры медицины»

18.09.2017

18 сентября 2017 г. компания ООО «Такеда Фармасьютикалс» объявляет о старте приема заявок на участие в стипендиальной программе «TAKEDA – Золотые кадры медицины» в 2017-2018 учебном году. Заявки принимаются от студентов и ординаторов, проходящих обучение в одном из вузов-партнеров программы.

Регистрация продлится с 18 сентября по 22 октября 2017 года. Первые тестирования запланированы на началоноября 2017 года.

«Этот год станет одиннадцатым годом проведения стипендиальной программы «TAKEDA – Золотые кадры медицины». Мы с уверенностью можем сказать, что все это время программа развивается вместе с индустрией и системой медицинского образования – отмечает Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ. – Интерес со стороны студентов и медицинского сообщества подтверждает и с каждым годом растущее количество вузов-партнеров программы. В этом году к нам присоединяется Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, она станет24-ой в списке вузов-партнеров».

Более 9 000 студентов, интернов и ординаторов приняли участие в стипендиальной программе «TAKEDA - Золотые кадры медицины» с 2006/07 по 2016/17 учебный год. Более 1 900 из них стали ее стипендиатами и обладателями сертификата на приобретение медицинской литературы.

Напомним, что к участию приглашаются студенты последних курсов, обучающиеся по специальностям «лечебное дело», «фармация» и «педиатрия» в вузах-партнерах программы, а также ординаторы по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». Средний балл успеваемости соискателей должен составлять не менее 4,5.

В октябре в некоторых вузах-партнерах также запланировано проведение дней открытых дверей программы «TAKEDA – Золотые кадры медицины», на которых будет анонсирован старт программы и более детально разъяснены правила проведения конкурса. Даты проведения дней открытых дверей и тестирований определяются индивидуально для каждого вуза.

Более подробную информациюможно будет найти на сайте и на странице сообщества ВКонтакте.

О программе

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Целевая стипендиальная программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины» для учащихся государственных медицинских и фармацевтических вузов России была запущена в сентябре 2006 года (с 2006 г. по 2012 г. программа носила название «Nycomed – Золотые кадры медицины»; после слияния компаний Takeda и Nycomed была переименована).

Программа является приоритетным направлением в социальной деятельности компании «Такеда» и призвана поддержать талантливых студентов, намеренных профессионально расти, развиваться в области медицины, а также желающих получать практические умения и навыки.

Важной частью программы является финансовое стимулирование перспективных студентов, которое дает им возможность сконцентрироваться на учебе и научной деятельности. В течение учебного года 10 победителей в каждом вузе-участнике программы ежемесячно получают именные стипендии «Такеда».

В прошлом году на получение стипендии претендовали более 1000 студентов, ординаторов и интернов. Основную часть – примерно 69% – составили участники по специальности «лечебное дело»; 20% претендентов представляли специальность «педиатрия» и около 11% – «фармация».

На сегодняшний день в программе принимают участие 24 государственных вуза: Башкирский ГМУ, Волгоградский ГМУ, Воронежский ГМУ, Иркутская ГМА последипломного образования, Казанский ГМУ, Курский ГМУ, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Нижегородская ГМА, Новосибирский ГМУ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Пермский ГМУ им. Е. А. Вагнера, Пятигорский медико-фармацевтический институт, РМАНПО (Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования), РНИМУ им. Пирогова, Рязанский ГМУ им. И.П. Павлова, Самарский ГМУ, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова, Сибирский ГМУ, Смоленский ГМУ, СПХФА (Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), Тверской ГМУ, Тихоокеанский ГМУ, Ярославский ГМУ.

В данный момент программа развивается в области взаимодействия с ведущими учеными и специалистами и предоставления участникам программы дополнительной информации и материалов по актуальным вопросам медицины. Программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины» запланирована и реализуется как долгосрочный социальный проект.

Источник публикации: Takeda Pharmaceutical

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Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Персоны
Потапов Андрей
Генеральный директор, глава территории СНГ компании «Такеда»
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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