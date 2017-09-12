Освещение спортивной медицины на ТВ

14-15 сентября 2017 года в Геленджике состоится вторая конференция по биотехнологиям – Биотехмед. Конференция выполняет роль флагманской российской площадки по обсуждению вопросов биотехнологии и медицины нового технологического уклада. Биотехмед пройдет при поддержке министерства здравоохранения РФ, министерства промышленности и торговли РФ и министерства сельского хозяйства РФ. Планируется, что количество участников в этом году увеличится почти вдвое и превысит 1500 человек.

В рамках работы конференции состоится выступление генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и главного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова. Тема выступления: «Спортивная медицина на ТВ: опыт и перспективы».

«Профессиональный разговор о популяризации спорта и здорового образа жизни невозможен без участия специалистов-медиков, – отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. – Участники конференции ставят целью сформировать интерес и объединить усилия по обеспечению перехода к медицине нового поколения, а она тесно связана со спортом высших достижений. Наш зритель хочет быть в курсе достижений современной спортивной медицины, и мы должны предложить ему качественный телевизионный продукт».

«Спортивная медицина как составной элемент концепции здорового образа жизни всегда вызывает высокий интерес зрительской аудитории, – считает главный врач сборной России по футболу, ведущий «Матч ТВ» Эдуард Безуглов. – Наша задача – донести эту, специфическую во многом тему до зрителя в доступном виде. Уверен, что синергия телевидения и медицины очень перспективна. Объединив эти сферы, мы поможем найти правильный подход не только для популяризации современной спортивной медицины, но и привлечь массового телезрителя к здоровому образу жизни».

В программе конференции Биотехмед заявлено 17 секций, среди них «Внедрение ИТ технологий как необходимое условие развития медицины», «Вывод отечественных препаратов на внешние рынки», «Разработка новых иммунобиологических препаратов», «Инновационное медицинское оборудование» и другие.

Основными спикерами форума выступят: