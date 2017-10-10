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Лента · В России
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Осуждены злоумышленники, обвиняемые в незаконном использовании товарного знака при изготовлении БАД

10.10.2017

Два жителя Перми признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой). Такое решение вынес Дзержинский районный суд г. Перми.

Следствие установило, что обвиняемые в период с марта 2014 года по июнь 2015 года незаконно изготавливали и реализовывали в промышленных масштабах контрафактную продукцию - биологически активную добавку «Олексин». При этом они использовали чужой товарный знак, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Пермскому краю.

Злоумышленники действовали на территории г. Перми на производственных площадях ООО «Научно-производственная компания «Апифитогрупп». При этом соответствующего разрешения истинного правообладателя данного БАД - Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Микроген» Минздрава России - они не имели.

Ущерб от действий преступной группы собственнику товарного знака составил более 21,5 млн рублей. «Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновных к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 150 тыс. рублей, каждого. Кроме того, за потерпевшим ФГУП «Научно-производственное объединение «Микроген» Минздрава России признано право на возмещение вреда в полном объеме в порядке гражданского судопроизводства», – говорится в сообщении прокуратуры.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Пермский край
БАД
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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