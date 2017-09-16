Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок

Всемирная организация здравоохранения назвала три штамма гриппа, которые будут угрожать нам в сезон 2017—2018: это грипп В — Брисбен, грипп А — H3N2-Гонконг и H1N1-Мичиган. Государственное здравоохранение призывает граждан повсеместно прививаться от гриппа. В Москве даже организованы передвижные прививочные пункты у метро. На этом фоне зазвучали и противоположные мнения, ставящие пользу прививок под сомнение.