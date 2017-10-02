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Опыт Росздравнадзора по внедрению новых механизмов госконтроля будут тиражировать другие ведомства

02.10.2017
Фото: open.gov.ru

Росздравнадзор стал одним из лидеров среди надзорных ведомств по внедрению в своей работе новых механизмов госконтроля, его опыт может быть тиражирован и в других ведомствах. Об этом сообщил куратор реформы госконтроля, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов 29 сентября в ходе заседания, на котором обсуждались проверки Росздравнадзора в Астраханской области. На встрече также присутствовали руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко и губернатор региона Александр Жилкин.

«При всех особенностях Росздравнадзора, который должен быть и в меру прогрессивен, и в меру консервативен, так как является надзором за очень чувствительной сферой, надо сказать, что команда Михаила Альбертовича Мурашко и на федеральном уровне, и на уровне регионов является на сегодняшний день одной из наиболее успешных в реализации задач, которые предусмотрены реформой контрольно-надзорной деятельности. Росздравнадзор по всем своим территориальным органам уже разработал новую матрицу показателей эффективности и результативности, которая доведена до всех субъектов РФ. Она будет использоваться уже начиная с 2018 года», — отметил Михаил Абызов.

Новая партнерская модель взаимоотношений инспектора и предпринимателя, по его словам, предполагает полный уход от «палочной» системы. Со следующего года власти откажутся от нормирования количества проведенных проверок и выявленных нарушений, наложенных санкций и собранных штрафов. Основным показателем эффективности и результативности территориальных органов контроля станет динамика сокращения вреда жизни и здоровью, смертности и травматизма, экономических потерь. Именно к этому показателю начиная со следующего года будет привязана система оценки качества работы руководителей территориальных органов надзора. С выполнением этих показателей будет увязана система мотивации, премирования, продвижения инспекторов по службе.

Начиная со следующего года надзорные ведомства начнут использовать при проведении проверок чек-листы, которые будут содержать весь перечень проверяемых требований.

«Разработка наших чек-листов завершена, теперь идет правовая экспертиза. Мы будем пробовать их в медицине перед внедрением по всем направлениям. И это будет даже не один правовой акт, это будет 100 приказов или 100 нормативных чек-листов, которые будут включать в себя до 200-300 требований», — пояснил Михаил Мурашко.

Предпринимательское сообщество в целом не имеет претензий к тому, как региональный Росздравнадзор выполняет свои полномочия, отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей при губернаторе Астраханской области Наиля Никитина.

Тем не менее проблема большого количества внеплановых проверок остается для бизнеса актуальной. По мнению Михаила Абызова, у Росздравнадзора должен быть особый режим согласования таких проверок, несмотря на то, что взят курс на их сокращение.

«Сейчас готовится законодательство, расширяющее полномочия Генпрокуратуры по согласованию внеплановых проверок, которые нередко проводятся по жалобам и используются в целях недобросовестной конкуренции. По таким видам надзора, как у Росздравнадзора, возможность быстрой проверки и быстрого устранения нарушений очень важна. Поэтому пока по здравнадзору мы согласовали формулу, что их внеплановые проверки проходят согласование с Генпрокуратурой через механизм уведомления. Если ты понимаешь, что где-то есть угроза, — предотврати ее и в течение суток отправь уведомление в прокуратуру. Ключевая задача на 2018 год — перевод внеплановых проверок на риск-ориентированный подход. Количество внеплановых проверок сегодня вдвое превышает количество плановых. Так, проводится 400-450 тыс. плановых проверок в год и примерно 1 млн внеплановых», — сказал Михаил Абызов.

Как сообщили в пресс-службе Открытого правительства, участники встречи затронули тему арбитража по результатам предписаний. В стандарте профилактики нарушений обязательных требований, который недавно утвердил проектный комитет реформы, по словам Михаила Абызова, заложен формат внеарбитражного обжалования в ведомственном порядке принятых надзором решений. По мнению министра, в арбитраж нужно входить лишь в крайнем случае, этот подход уже реализован в налоговой службе.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
надзор и контроль
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович

Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Фармвестник-ТВ
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
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Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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