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Определены Топ 5 ключевых критериев выбора работодателя на фармрынке

08.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Согласно данным исследования компании «Экопси консалтинг», фактор стабильности компании остается для кандидатов вторым по значимости (после уровня зарплаты) критерием выбора работодателя на фармрынке. Результаты исследования брендов работодателей в фармацевтической отрасли были представлены 7 сентября в Москве на деловом-завтраке, организованном «Экопси консалтинг».

По словам Вероники Луцкиной, партнера, руководителя практики «HR маркетинг» компании «Экопси консалтинг», критерий надежности места работы входит в число наиболее значимых факторов выбора компании-работодателя в фармотрасли с 2014 года. Когда изменилась экономическая ситуация и рынок вступил в период длительной рецессии, произошел перелом в настроениях соискателей. Если раньше большинство участников рынка стремились попасть в компании с высокой динамикой развития, то сейчас многие предпочитают выбирать работу, гарантирующую стабильную занятость. Этот критерий в последние три года вышел на передний план во многих отраслях. В фарминдустрии фактор стабильности компании оказался значимым для 88% опрошенных сотрудников.

Уровень оплаты труда традиционно занимает первую строчку в приоритетах россиян. И фармотрасль не исключение – деньги важный критерий выбора компании для 89,7% респондентов.

На третьем месте в Топ 5 ключевых критериев выбора работодателя – возможности профессионального развития (назвали 85% опрошенных).

«Этот критерий специфичен именно для фармрынка. Для соискателей, например, с рынка FMCG более значима «скорость карьеры», - комментирует Вероника Луцкина. – В фарме работают люди с высоким уровнем образования и интеллекта, для которых очень важно профессионально развиваться».

Уникальность продуктов и услуг компании – четвертый по значимости критерий выбора работодателя (80%). Выход данного критерия на первый план тоже особенность фармрынка.

Пятое место занимает соцпакет (77%).

«Особенно важен этот критерий для категории sales force, - подчеркнула Вероника Луцкина. - С ростом должности важность этого критерия для соискателей снижается».

В последние годы многие компании, формируя на рынке свой имидж, делают упор на социальной ответственности и этичности бизнеса. Однако, как показали результаты исследования, эти критерии далеко не приоритетны для соискателей. Например, социально ориентированными компаниями интересуются лишь 20,9% респондентов. Этичность ведения бизнеса находится в средней зоне внимания. Значимость этого критерия повышается лишь на уровне топ-менеджмента.

Решающее значение вопросы compliance приобретают, когда речь идет о выборе компании с подпорченной из-за каких-то негативных событий, историй, слухов репутацией.

«Если с компанией "что-то не так", очень часто соискатели ее не выбирают», - отмечает Вероника Луцкина.

Интересно, что приоритеты в выборе работодателя у сотрудников разных подразделений разные. Так, у сотрудников маркетинга в Топ 5 ключевых критериев вошел «Баланс между работой и личной жизнью», у сотрудников отдела клинических исследований - «Профессионализм коллег». А топ-менеджеры заинтересованы не просто в высоком заработке, но и в возможности на него повлиять за счет собственной эффективности.

В рамках исследования «Экопси консалтинг» были опрошены более 1500 соискателей/сотрудников фармкомпаний, пишет «Фармперсонал».

На фото: Вероника Луцкина.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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