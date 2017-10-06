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ООО «Канкор» планирует инвестировать 750 млн рублей в производство медизделий в Карелии

06.10.2017

Завод по производству медицинских стентов и инструментария расположится в Петрозаводске в районе Лесного проспекта. Стоимость проекта, который реализует ООО «Канкор», оценивается в 750 млн рублей.

Для реализации проекта инвестору предоставлено право на заключение договора аренды двух земельных участков без проведения торгов общей площадью более 19 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе администрации республики. Соответствующее распоряжение 28 сентября подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Сопровождением инвестиционного проекта занимается Корпорация развития республики. Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и ООО «Канкор» было заключено в 2016 году. Согласно разработанной дорожной карте, завод по производству медицинских стентов и инструментария планируется построить в 2018 году, его проектная мощность составит 40 тыс. единиц изделий в год. Рабочими местами будут обеспечены порядка 60 человек.

Как сообщают инвесторы, с учетом ежегодно прогнозируемого 15%-го роста числа ЧКВ (чрескожное коронарное вмешательство) у нового завода есть реальная перспектива за несколько лет выйти на уровень производства и реализации кардиостентов, который будет полностью обеспечивать потребности Северо-Западного федерального округа.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
стент
Республика Карелия
Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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