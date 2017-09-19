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Онкология нуждается не только в таргетных препаратах, но и в таргетном анализе потребностей

19.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

На очередном заседании Экспертного совета «Экономика инноваций в онкологии», прошедшем 19 сентября в Московской школе управления «Сколково», эксперты здравоохранения обсудили задачи эффективного внедрения новых технологий в онкологию.

Регуляторный прорыв

Директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский, выступающий соорганизатором проекта и модератором очередного заседания, отметил, что сформулированная стратегия государства требует снизить смертность от онкологии к 2020 году до 190 человек на 100 тыс. населения. «Задача крайне сложная, но ее нужно решать. Как известно, комиссия Минздрава приняла решение о включении 22 МНН по лечению онкологии, что является самым большим регуляторным прорывом, - уверен Юрий Крестинский, - Онкологической программе уделяют все больше внимания на уровне государства. Это подтверждает приверженность Минздрава новым технологиям. Но пока не определено финансирование закупок. При обеспечении ЛП онкологических пациентов в амбулаторном сегменте, сложности присутствуют во всех программах: от «Семи нозологий» и ОНЛС до финансирования по 97 постановлению. Поэтому необходимо включение инновационных препаратов в перечни лекарств, подключение соплатежей по программе ДМС, или расширение программы ОМС. Дискутируется вопрос целевого направления акцизных отчислений для лекарственного обеспечения в целом, и для онкологической помощи в частности. Открытыми остаются вопросы источника финансирования вновь включаемых в перечень препаратов и программ скрининга».

Идея экспертного проекта родилась, когда представители Московской школы управления «Сколково» работали по заданию Открытого Правительства над стратегией развития фармацевтической отрасли. «Было решено привлечь экспертов для внедрения новых технологий в лечении онкологических заболеваний. «Сколково» выступает в качестве независимой площадки», - сообщил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Все участники встречи от Минздрава до профильных медучреждений отметили актуальность стратегической программы для выявления и анализа узких мест в онкологии. При дефиците средств на онкологию, по экспертной оценке, 12,2 млрд руб., необходимо понимать, что простым вливанием денег проблему не решить. Как сообщил член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый, необходим комплексный подход на всех уровнях. «Увеличивается количество средств на закупку препаратов, но пациенты не доживают до этого момента. Если у нас увеличится количество пациентов на первой стадии онкологии, то результаты лечения будут более положительными», - сказал г-н Круглый.

Не фуа-гра единым

Потребность во внедрении новых технологий, которые покажут эффективность, признают все участники дискуссии. По словам Юрия Крестинского, многие еще воспринимают высокие технологии как фуа-гра - своеобразную экзотику и непозволительную роскошь. В то же время директор ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Рамиль Хабриев отметил, что не стоит забывать и о «гречке» - национальном регистре: «Мы должны понимать, насколько эффективны таргетные препараты и какой был эффект у разных групп пациентов».

В целом все участники сошлись во мнении, что на первом месте стоит не финансирование, а детальный мониторинг и анализ обеспечения с формированием регистра.

«Не всегда счастье в деньгах. И это подтверждают шокирующие цифры: более 100 тыс. руб. на пациента в Бурятии, а в Саратовской области 10,8 тыс. руб. на человека. Можно подумать, что разница в смертности в десять раз отличается», - говорит заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергей Зырянов. «А потом препараты всплывают в приграничной Бурятии Монголии», - подсказал один из присутствующих.

В конце встречи Юрий Крестинский отметил, что обсуждение выявило потребность фокусировки. Нужны не только таргетные препараты, но таргетные дискуссии.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Фонд «Сколково»
онкология
Персоны
Крестинский Юрий Александрович
Директор Института развития общественного здравоохранения
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15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
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Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
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