Онкогематологический препарат компании Takeda локализуется на «Фармстандарт-УфаВИТА»

ООО «Такеда Фармасьютикалс» и АО «Фармстандарт» объявили о начале сотрудничества по локализации производства онкогематологического препарата «Адцетрис» на заводе ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа).

«Это первый инновационный препарат компании, производство которого мы локализуем в России», – отметил генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ Андрей Потапов.

По его словам, онкологическое направление относительно новое подразделение в составе «Такеда Россия». Компания стремится сделать их доступнее и работает для этого по целому ряду направлений, включая проекты по риск-шерингу, локализации, клиническим исследованиям.

Компания продолжает работу по локализации и других инновационных препаратов из глобального портфеля, в том числе на собственном заводе в Ярославле.

Первые поставки препарата с завода «Фармстандарт-УфаВИТА» запланированы на конец I квартала 2018 года.