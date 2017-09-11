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Лента · В России
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ОНФ: практически в каждом регионе выявляются факты приобретения пациентами больниц расходных материалов за свой счет

11.09.2017

500 тысяч рублей Обнинская больница № 8 вернула пациентам, которые оплатили стоимость медицинских изделий, после расследования ситуации активистами проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества».

Как сообщили в ОНФ, металлоконструкции для проведения операций полагались гражданам за счет средств ОМС, однако пациенты заплатили за них из собственных средств.

«Такая проблема выявляется нами практически в каждом регионе России. Возникает вопрос – куда уходят деньги? Почему главный врач не смог организовать процесс закупок, оформить конкурсную документацию и своевременно приобрести необходимые расходные материалы? Это управленческая ошибка, над которой нужно подумать и главврачу, и тому органу власти, в ведении которого находится эта больница», – прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По обращению активистов Народного фронта УФАС по Калужской области возбудил в отношении администрации больницы дело о нарушении антимонопольного законодательства в сфере закупки расходных материалов.

«В настоящее время произведена компенсация одиннадцати пациентам на общую сумму около 500 тыс. руб. Больница готова принять заявления и компенсировать потраченные средства оставшимся пациентам, которые попали в эту неприятную ситуацию», – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОНФ
Фармвестник-ТВ
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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