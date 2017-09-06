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Ольга Голодец поручила Минздраву усовершенствовать паллиативную медпомощь

06.09.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Вице-премьер Ольга Голодец дала указание Минздраву России совместно с другими заинтересованными ведомствами до 1 декабря 2017 г. внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие расширение понятия «паллиативная медицинская помощь» и уточнения порядка ее оказания гражданам, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядка социального обслуживания неизлечимо больных граждан и порядка межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

Кроме того, до 1 октября 2017 года Минздрав и Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Общественной палаты РФ и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» должны проанализировать лучшую практику медицинских организаций по обеспечению доступа близких родственников к больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и представить предложения по ее возможному распространению.

Эти поручения даны на основании поручений Президента России Владимира Путина по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения, состоявшейся 26 июля 2017 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинская помощь
Персоны
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24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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