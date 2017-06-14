 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
141

Около 20% россиян готовы заплатить за вакцинацию от гриппа

14.06.2017

Готовность самостоятельно заплатить за прививку от гриппа высказали 23,5% москвичей, 22,1% жителей Санкт-Петербурга и 20% населения других регионов. Таковы данные опроса о вакцинации от гриппа, проведенного группой «Интеррос» совместно с компанией Bycon Group.

В основном россияне уверены, что финансировать прививки от гриппа должно государство. В регионах так считают 43,6% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 39,1%, в Москве – 38,1%. Еще один популярный источник оплаты – работодатель. В субъектах Федерации за это высказались 36,3% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 38,8%, в Москве – 38,4%.

Количество взрослых, получающих прививку от гриппа, чуть выше количества детей. Так, в Москве и Санкт-Петербурге о собственном опыте вакцинации заявили 39,2% и 37,5% соответственно, а о вакцинации детей – 32,2% и 32,8%. В регионах о количество привитых взрослых и детей примерно одинаково – 33,8% и 31%. А вот с обращениями к врачу по поводу ОРВИ другая ситуация: 55,1% москвичей и 52,6% петербуржцев вызывают докторов для своих детей, в регионах - 55,3%. При этом только 8% взрослых жителей Москвы обращаются по поводу ОРВИ в медучреждения, в Санкт-Петербурге и других регионах таких больше – 10,9% и 16,8%.

Чаще всего россияне узнают о вакцинации от гриппа в медицинских учреждениях, об этом рассказали 18,7% респондентов, примерно такое количество опрошенных – 17,3% – проинформированы благодаря корпоративным программам, 14,6% узнали об этом в образовательных учреждениях, 14,2% – в социальных сетях, 11,7% – от друзей и знакомых, 8,4% проинформированы благодаря телевидению и радио.

Больше всего россияне доверяют информации о вакцинации от гриппа, размещенной в специализированных медицинских изданиях, на специализированных площадках в интернете. Верят граждане также знакомым и друзьям, а также представителям медучреждений. Эти источники были оценены в 4-4,4 балла из пяти возможных. Меньше всего жители страны верят рекламе, телевидению и радио (2,4-2,5 балла).

В опросе, который проходил с помощью онлайн-панели Bycon Group, приняли участие 5 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Рязани, Липецка, Тулы, Курска, Калининграда и Петрозаводска.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.05.2017 Дополнительная вакцинация сэкономит около 18 млрд рублей
24.04.2017 Добрый совет всегда в цене
20.03.2017 Сезон простуд: у специалистов есть вопросы...
14.03.2017 Вероника Скворцова: смертность от гриппа в 2016 г. уменьшилась в 20 раз
15.02.2017 Пациенты и медики направили Трампу письмо о пользе вакцинации
Метки
грипп
вакцинация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения