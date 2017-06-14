Около 20% россиян готовы заплатить за вакцинацию от гриппа

Готовность самостоятельно заплатить за прививку от гриппа высказали 23,5% москвичей, 22,1% жителей Санкт-Петербурга и 20% населения других регионов. Таковы данные опроса о вакцинации от гриппа, проведенного группой «Интеррос» совместно с компанией Bycon Group.

В основном россияне уверены, что финансировать прививки от гриппа должно государство. В регионах так считают 43,6% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 39,1%, в Москве – 38,1%. Еще один популярный источник оплаты – работодатель. В субъектах Федерации за это высказались 36,3% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 38,8%, в Москве – 38,4%.

Количество взрослых, получающих прививку от гриппа, чуть выше количества детей. Так, в Москве и Санкт-Петербурге о собственном опыте вакцинации заявили 39,2% и 37,5% соответственно, а о вакцинации детей – 32,2% и 32,8%. В регионах о количество привитых взрослых и детей примерно одинаково – 33,8% и 31%. А вот с обращениями к врачу по поводу ОРВИ другая ситуация: 55,1% москвичей и 52,6% петербуржцев вызывают докторов для своих детей, в регионах - 55,3%. При этом только 8% взрослых жителей Москвы обращаются по поводу ОРВИ в медучреждения, в Санкт-Петербурге и других регионах таких больше – 10,9% и 16,8%.

Чаще всего россияне узнают о вакцинации от гриппа в медицинских учреждениях, об этом рассказали 18,7% респондентов, примерно такое количество опрошенных – 17,3% – проинформированы благодаря корпоративным программам, 14,6% узнали об этом в образовательных учреждениях, 14,2% – в социальных сетях, 11,7% – от друзей и знакомых, 8,4% проинформированы благодаря телевидению и радио.

Больше всего россияне доверяют информации о вакцинации от гриппа, размещенной в специализированных медицинских изданиях, на специализированных площадках в интернете. Верят граждане также знакомым и друзьям, а также представителям медучреждений. Эти источники были оценены в 4-4,4 балла из пяти возможных. Меньше всего жители страны верят рекламе, телевидению и радио (2,4-2,5 балла).

В опросе, который проходил с помощью онлайн-панели Bycon Group, приняли участие 5 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Рязани, Липецка, Тулы, Курска, Калининграда и Петрозаводска.