 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
44

Обновленный бюджет не добавит денег на лекарственное обеспечение

25.06.2017

На уходящей неделе Госдума поправки в ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Благодаря росту экономики правительство прогнозирует рост доходов бюджета, а раз так, то решено увеличить и расходы. На государственных программ решено направить дополнительно 191,63 млрд руб., из них на здравоохранение – 2,83 млрд руб. Законопроект 22 июня поступил в Совет Федерации.

Таблетки в стороне

Из всей суммы, направленной на здравоохранение, не предусмотрено увеличения финансирования лекарственного обеспечения. Напомним, что из федерального бюджета финансируется программа «Семь нозологий», в 2017 г. на нее предусмотрено 43,61 млрд руб., закупка препаратов для больных ВИЧ – 17,84 млрд руб. в текущем году, вакцинопрофилактика – 11,8 млрд руб., закупка препаратов для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью – 3,1 млрд руб.

Увеличение финансирования коснулось нескольких программ государственной программы «Развития здравоохранения», так подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» получила дополнительно 899,5 млн руб., на реабилитацию и санаторно-курортное лечение направлено 424,22 млн руб. Крупная добавка предназначена для подпрограммы «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины» – 474,77 млн руб., эти средства предназначены для проведения прикладных исследований.

Еще одно крупное увеличение предполагается для подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» – 569,7 млн руб. Из этих денег на совершенствование госконтроля в сфере обращения медицинских изделий будет направлено 219,3 млн руб., при этом финансирование мероприятий по развитию контроля в сфере лекарственных средств напротив уменьшено – на 500 тыс. руб.

Перераспределение в фарме

Измененный бюджет не предполагает дополнительных средств для программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года». В то же время внутри программы деньги решено перераспределить. Так, уменьшены средства на субсидии в области фармпромышленности. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов уменьшены на 440 млн. руб., на организацию и проведение клинических исследований – на 199,54 млн руб., организацию производства фармсубстанций – 230,46 млн руб.

В то же время дополнительно направлено на закупку товаров и услуг для реализации прикладных научных исследований в сфере фармпромышленнности 452,91 млн руб., еще 205,35 млн руб. на закупку товаров и услуг для реализации иных вопросов, кроме того 844,34 млн руб. в рамках подпрограммы развития фармпромышленности будет направлено на некие капитальные затраты.

Стоит также отметить, что финансирование подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» увеличено на 478,6 млн руб.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
15.06.2017 Членам общественного совета при Росздравнадзоре показали лабораторию по экспертизе лекарственных средств
14.06.2017 Правительство поддержало законопроект о фармдеятельности медорганизаций, расположенных в труднодоступных местностях
12.06.2017 Цену смерти спроси у Минздрава
09.06.2017 Эксперт: необходимо пересмотреть инструкции лекарств на предмет законности внесения ограничений
09.06.2017 Минздрав Алтайского края предлагает запустить пилотный проект по доставке лекарств в отдаленные села
Метки
контрольно-надзорные функции
госбюджет
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения