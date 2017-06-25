Обновленный бюджет не добавит денег на лекарственное обеспечение

На уходящей неделе Госдума поправки в ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Благодаря росту экономики правительство прогнозирует рост доходов бюджета, а раз так, то решено увеличить и расходы. На государственных программ решено направить дополнительно 191,63 млрд руб., из них на здравоохранение – 2,83 млрд руб. Законопроект 22 июня поступил в Совет Федерации.

Таблетки в стороне

Из всей суммы, направленной на здравоохранение, не предусмотрено увеличения финансирования лекарственного обеспечения. Напомним, что из федерального бюджета финансируется программа «Семь нозологий», в 2017 г. на нее предусмотрено 43,61 млрд руб., закупка препаратов для больных ВИЧ – 17,84 млрд руб. в текущем году, вакцинопрофилактика – 11,8 млрд руб., закупка препаратов для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью – 3,1 млрд руб.

Увеличение финансирования коснулось нескольких программ государственной программы «Развития здравоохранения», так подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» получила дополнительно 899,5 млн руб., на реабилитацию и санаторно-курортное лечение направлено 424,22 млн руб. Крупная добавка предназначена для подпрограммы «Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины» – 474,77 млн руб., эти средства предназначены для проведения прикладных исследований.

Еще одно крупное увеличение предполагается для подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» – 569,7 млн руб. Из этих денег на совершенствование госконтроля в сфере обращения медицинских изделий будет направлено 219,3 млн руб., при этом финансирование мероприятий по развитию контроля в сфере лекарственных средств напротив уменьшено – на 500 тыс. руб.

Перераспределение в фарме

Измененный бюджет не предполагает дополнительных средств для программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года». В то же время внутри программы деньги решено перераспределить. Так, уменьшены средства на субсидии в области фармпромышленности. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов уменьшены на 440 млн. руб., на организацию и проведение клинических исследований – на 199,54 млн руб., организацию производства фармсубстанций – 230,46 млн руб.

В то же время дополнительно направлено на закупку товаров и услуг для реализации прикладных научных исследований в сфере фармпромышленнности 452,91 млн руб., еще 205,35 млн руб. на закупку товаров и услуг для реализации иных вопросов, кроме того 844,34 млн руб. в рамках подпрограммы развития фармпромышленности будет направлено на некие капитальные затраты.

Стоит также отметить, что финансирование подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» увеличено на 478,6 млн руб.