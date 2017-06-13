В период летнего сезона Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm) рекомендует инновационное средство для снижения веса – капсулы «Порциола».

Изделие медицинского назначения «Порциола» устраняет чувство голода, способствует уменьшению объема порций, снижает массу тела и используется для поддержания полученного результата.

Основное вещество капсул «Порциола» – карбомер полиакриловой кислоты, который при взаимодействии с водой образует инертный гидрогель, частично заполняющий желудок.

Сокращение полезного объема желудка позволяется насыщаться меньшим количеством пищи. Капсулы «Порциола» содержат 0 калорий. Уменьшение поступления калорий инициирует их расходование из собственной жировой ткани. Таким образом, запускается естественный процесс снижения массы тела.

ИМН «Порциола» не взаимодействует с клетками организма, не вызывает привыкания. Полностью и в неизменном виде выводится из организма.

Средство начинает действовать в течение 20-30 минут, эффект сохраняется длительное время.

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