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Лента · В России
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OBL Pharm рекомендует инновационное средство для снижения веса

13.06.2017

В период летнего сезона Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm) рекомендует инновационное средство для снижения веса – капсулы «Порциола».

Изделие медицинского назначения «Порциола» устраняет чувство голода, способствует уменьшению объема порций, снижает массу тела и используется для поддержания полученного результата.

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ИМН «Порциола», 500 мг

Основное вещество капсул «Порциола» – карбомер полиакриловой кислоты, который при взаимодействии с водой образует инертный гидрогель, частично заполняющий желудок.

Сокращение полезного объема желудка позволяется насыщаться меньшим количеством пищи. Капсулы «Порциола» содержат 0 калорий. Уменьшение поступления калорий инициирует их расходование из собственной жировой ткани. Таким образом, запускается естественный процесс снижения массы тела.

ИМН «Порциола» не взаимодействует с клетками организма, не вызывает привыкания. Полностью и в неизменном виде выводится из организма.

Средство начинает действовать в течение 20-30 минут, эффект сохраняется длительное время.

Алгоритм консультирования клиента

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Метки
OBL Pharm
Компании
OBL Pharm OBL Pharm (ФП «Оболенское») – российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами GMP и ISO.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
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