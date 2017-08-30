ОАО «Флора Кавказа» приросло новой производственной площадкой

Во втором по величине городе Карачаево-Черкесской Республике – Карачаевске – открыт филиал фармацевтической компании ОАО «Флора Кавказа».

Производство фармацевтической субстанции «Этиловый спирт, 95%» открыто на месте бывшего Карачаевского спиртзавода, который прекратил существование около 3 лет назад. Сотрудники прежнего предприятия составили костяк нового производства.

- Открытие филиала ОАО «Флора Кавказа» в Карачаевске решает ряд социально-значимых задач, в частности, увеличиваются рабочие места, налогооблагаемая база, - убежден председатель Правительства КЧР Аслан Озов. - Сейчас здесь трудоустроены 150 человек (инженеры, аналитики, технологи, водители), а с выходом предприятия на полную мощность работу получат еще 120 человек.

Основная производственная площадка ОАО по-прежнему остается в станице Преградной Урупского района республики. Уже 20 лет там осуществляется выпуск сборов лекарственных растений, галеновых препаратов, фармсубстанций. Несмотря на то, что спрос на спиртовые настойки трав и сиропы снизился по сравнению с прошлыми годами, отказываться от него на предприятии в обозримом будущем не намерены.

- На сегодня мы единственные на юге России производим галеновые лекарственные средства, - рассказал «ФВ» руководитель предприятия Руслан Байрамкулов. - Вместе с тем есть планы по расширению ассортимента. Например, рассматриваем возможность выпуска порошков.

А на площадке в Карачаевске в скором времени станут выпускать седативные, сердечно-сосудистые, противовоспалительные и другие лекарственные средства. «Флора Кавказа» уже подала соответствующие документы и ждет получения регистрационных удостоверений.