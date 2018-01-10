О коррупции в Минздраве можно будет сообщить по «телефону доверия»

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа ‎«Об организации работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции Министерства здравоохранения Российской Федерации».

«Телефон доверия» – канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности министерства по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности федеральных государственных гражданских служащих министерства и руководителей организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством (далее – руководители подведомственных организаций), а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и руководителей подведомственных организаций;

- конфликта интересов в действиях гражданских служащих и руководителей подведомственных организаций;

- несоблюдения гражданскими служащими и руководителями подведомственных организаций ограничений и запретов, установленных законодательством РФ.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных действий гражданских служащих министерства и руководителей подведомственных ему организаций, рассматриваться не будут.