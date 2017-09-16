НТМА представила Минздраву проект Порядка оказания медпомощи силами ИТ-решений

Планируется, что внесенные предложения, будут учтены при разработке подзаконных актов к закону о телемедицине. Уточнение и редактура актов запланирована чиновниками на ноябрь-декабрь 2017 года.

"Национальная телемедицинская ассоциация" (НТМА) эксклюзивно предоставила "ФВ" разработанный для закона о телемедицине проект "Порядка оказания медицинской помощи с применением телемедицинскихтехнологий". Проект был представлен 15 сентября на рассмотрение Минздраву. Электронная версия проекта находится в распоряжении редакции "ФВ".

Напомним, что принятый в ГД РФ закон вступит в силу с 1 января 2018 года. По мнению экспертов в области информатизации медицинских услуг около 13 подзаконных актов должны быть отредактированы. ИТ-компании, работающие в области медицины и фармацевтики считают закон не доработанным для применения.

По словам участника рабочей группы НТМА к.ю.н., старшего юриста «Аронов и Партнеры» Михаила Варюшина, цель предложенного Минздраву 15 сентября документа - разграничить ответственность за оказание услуг. В частности, в шестом параграфе говорится, что: "Медицинская организация вправе предъявить к операторам информационных систем в сфере здравоохранения регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью пациента в результате оказания медицинской помощи с применением телемедицинскихтехнологий, а также сумм, выплаченных в результате привлечения медицинской организации к ответственности за оказание некачественной и (или) несвоевременной медицинской услуги с применением телемедицинских технологий, если докажет, что вред и (или) нарушение требований к качеству медицинской услуги с применением телемедицинскихтехнологий возникли по вине оператора информационных систем в сфере здравоохранения".

Также, детализировано требование к электронным документам, в "Приложении 1". Эта часть закона о телемедицине является самой проблематичной и неясной экспертам рынка. В новом законе никак не решены и не регламентированы вопросы юридически значимого электронного документооборота в здравоохранении. В дополнении Порядка ассоциацией детализировано прописаны требования к электронной подписи, включая сертификацию. В третьем пункте предложено всем участникам рынка от клиник до операторов "самостоятельно определять требования к процедурам делопроизводства и документооборота при информационном взаимодействии с применением телемедицинских технологий".

Отработка технологии «электронного согласия» очень важна для здравоохранения в будущем. Процедура должна быть четко описана в проекте Минздрава «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1177н о порядке дачи согласия на медицинское вмешательство. Также, доработка приказа Минздрава № 425н является важным фактором функционирования «Личного кабинета пациента» на всех уровнях. Пока в этом приказе не упомянуты никакие электронные способы ознакомления пациента со своей медицинской документацией.