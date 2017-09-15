 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
171

НПО «Микроген» разрабатывает интраназальный спрей на основе бактериофагов

15.09.2017

Проблеме антибиотикорезистентности была посвящена одна из секций конференции «Биотехмед» 15 сентября. Участникам рассказали о стратегии борьбы с антибиотикорезистентностью, которая сейчас находится на согласовании в Правительстве РФ. Ожидается, что она может быть утверждена еще до конца осени этого года, после чего потребуется еще примерно 6 месяцев для разработки плана мероприятий с целью реализации стратегии. В числе предлагаемых мер борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам – поиск альтернативы последним. Наряду с вакцинопрофилактикой рекомендуется расширить практику применения бактериофагов.

- Попадая в бактерию-мишень, вирулентные бактериофаги размножаются внутри клетки и разрушают ее до полной элиминации, - пояснил руководитель лаборатории клинической микробиологии и биотехнологии ФГБУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Андрей Алешкин. – При этом он позволяет проводить персонифицированную терапию, на создание нового бактериофага, в среднем, требуется 3 недели.

Но если антибиотик можно легко и просто принять в виде таблетки, а в случае с ребенком – в форме суспензии с приятным вкусом, то прием бактериофага со специфическим запахом и послевкусием – то еще испытание. К счастью, компании-производители это осознают и намерены улучшить потребительские свойства препаратов.

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы убрать запах и уйти от термалабильности бактериофагов, - рассказал врио гендиректора ФГУП НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. – На подходе новые формы выпуска: спреи, суппозитории, капсулы. В частности, сейчас вместе с еще одной российской государственной компанией мы готовим к производству интраназальный спрей для лечения лор-заболеваний.

Также г-н Гайдаш сообщил о планах НПО увеличить объемы производства. Сегодня «Микроген» выпускает и продает порядка 1 млн. упаковок, или 4 млн. флаконов бактериофагов, в год.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.07.2017 Вакцина «Энцевир» подтвердила стабильность качества на генном уровне
19.06.2017 «Нацимбио» обеспечила защиту армии Восточного военного округа от клещевого энцефалита
12.04.2017 Чистая прибыль НПО «Микроген» по итогам 2016 года составила 642,5 млн рублей
02.09.2016 НПО «Микроген» произведет 50% всего объема вакцин от гриппа, поставляемых на рынок для Нацкалендаря
05.07.2016 Минздрав внес изменения в национальный календарь профилактических прививок
Метки
ФГУП «НПО «Микроген»
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
14.09 — 15.09 Конференция БиоТехМед-2017
13.09 — 15.09 2 Всероссийская специализированная выставка Медфарма
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения