Новые правила отпуска лекарств в аптеках. Разбор приказа 403н

5 октября бесплатный вебинар по применению приказа 403н на сайте журнала «Катрен-Стиль» проведет Лариса Гарбузова, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова.

В первые же часы после публикации приказа Минздрава РФ от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» стало понятно, что документ, как минимум, вызывает вопросы. Неясно прописанные моменты, касающиеся отпуска наркотических веществ и препаратов, подлежащих ПКУ, привели аптечное сообщество в недоумение. Как работать дальше? За что будут штрафовать? Что вообще изменилось?

«Катрен-Стиль» разобрал новый приказ и сравнил его с предшественником в материале «Приказ Минздрава № 403н: новые правила отпуска».

Подробнее о применении приказа 403н в аптеке 5 октября расскажет Лариса Гарбузова, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, на вебинаре «Катрен-Стиль». В ходе вебинара эксперт не только разберет спорные и непонятные требования документа, но и ответит на практические вопросы участников вебинара. Вопросы можно задавать онлайн во время выступления лектора.

В программе вебинара:

право отпуска рецептурных и безрецептурных ЛП различными аптечными организациями и ИП;

правила отпуска по рецептам лекарственных препаратов разных групп (токсикологических, фармакологических и т.д.): формы рецептурных бланков; сроки действия рецептов;

контроль количества ЛП, выписанного в рецепте; отметки аптеки на рецептах при отпуске ЛП;

сроки хранения рецептов в аптечных организациях и т.д.;

возможность замены дозировки и возможность деления вторичной и первичной упаковки при отпуске ЛП из аптеки;

правила отпуска ЛП по требованиям-накладным МО и ИП.

Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация производится на сайте «Катрен-Стиль».

Источник публикации: АО НПК «Катрен»