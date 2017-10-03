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Лента · В России
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Новые правила отпуска лекарств в аптеках. Разбор приказа 403н

03.10.2017
Фото: www.istockphoto.com

5 октября бесплатный вебинар по применению приказа 403н на сайте журнала «Катрен-Стиль» проведет Лариса Гарбузова, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова.

В первые же часы после публикации приказа Минздрава РФ от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» стало понятно, что документ, как минимум, вызывает вопросы. Неясно прописанные моменты, касающиеся отпуска наркотических веществ и препаратов, подлежащих ПКУ, привели аптечное сообщество в недоумение. Как работать дальше? За что будут штрафовать? Что вообще изменилось?

«Катрен-Стиль» разобрал новый приказ и сравнил его с предшественником в материале «Приказ Минздрава № 403н: новые правила отпуска».

Подробнее о применении приказа 403н в аптеке 5 октября расскажет Лариса Гарбузова, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, на вебинаре «Катрен-Стиль». В ходе вебинара эксперт не только разберет спорные и непонятные требования документа, но и ответит на практические вопросы участников вебинара. Вопросы можно задавать онлайн во время выступления лектора.

В программе вебинара:

  • право отпуска рецептурных и безрецептурных ЛП различными аптечными организациями и ИП;
  • правила отпуска по рецептам лекарственных препаратов разных групп (токсикологических, фармакологических и т.д.): формы рецептурных бланков; сроки действия рецептов;
  • контроль количества ЛП, выписанного в рецепте; отметки аптеки на рецептах при отпуске ЛП;
  • сроки хранения рецептов в аптечных организациях и т.д.;
  • возможность замены дозировки и возможность деления вторичной и первичной упаковки при отпуске ЛП из аптеки;
  • правила отпуска ЛП по требованиям-накладным МО и ИП.

Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация производится на сайте «Катрен-Стиль».

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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