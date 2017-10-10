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Лента · В России
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Novartis выиграла иск против «Нативы»

10.10.2017

В конце сентября 2017 г. Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск против ООО «Натива». В частности, первая инстанция признала, что российский производитель использовал патент швейцарского производителя в препарате «Нилотиниб-натив» (МНН нилотиниб) и обязал «Нативу» не вводить в гражданский оборот свое лекарство на территории РФ до 4 июля 2023 г.

Иск Novartis одно из нескольких дел, касающихся регистрации дженериков компанией «Натива». В суде защиту для своих патентов ищут Celgene, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Pharmacia&Upjohn. Первоначально некоторые компании обращались с иском к Министерству здравоохранения и просили признать недействительными регистрацию воспроизведенных препаратов, а также цен на них. Однако эти дела были проиграны. Суд не находил основания для отмены регистрации лекарств, а также цен на них.

В частности по иску Celgene к Минздраву суд заявил, что отказ в регистрации возможен только тогда, когда экспертиза ФГБУ «НЦЭСМП» приходит к отрицательному заключению, а раз оно положительное, то Минздрав обязан зарегистрировать лекарство. Поэтому Celgene в первую очередь должна опротестовать решение ФГБУ «НЦЭСМП», а не Минздрава.

Точно также, по мнению суда у Минздрава, не было основания не регистрировать цену. Решение об этом принято полностью в соответствии с законодательством и с учетом решения ФАС. Кроме того в решение суда указывается, что законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств не предусматривается представление заявителем в Минздрав в составе комплекта документов, подаваемого для госрегистрации лекарства и предельных отпускных цен на них, документов и данных о наличии права интеллектуальной собственности на заявляемый лекарственный препарат. В этой связи Минздрав России не вправе требовать такие документы.

После этого фармкомпании изменили тактику. Они подали иски к ООО «Натива». Во-первых, они просили признать, что в лекарствах российского производителя использованы патенты оригинаторов. Во-вторых, они настаивали, чтобы «Натива» подала заявление в Минздрав о приостановлении действия регистрации дженерика. В-третьих, запретить производителю воспроизведенного препарата вводить его в гражданский оборот.

Первой положительное решение получила Novartis. Суд признал, что в дженерике нилотиниба использован патент швейцарской компании, и запретил вводить лекарство в гражданский оборот. Что же касается подачи заявления о приостановлении регистрации дженерика, то, по мнению суда, требование истца об обязании ООО «Натива» не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат «Нилотиниб-натив» до даты истечения срока действия патента РФ № 2348627 фактически включает в себе требование о пресечении действий создающих угрозу нарушения исключительного права Novartis. То есть суд посчитал эту меру излишней.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Арбитражный суд
дженерики
оригинальные препараты
государственная регистрация
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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