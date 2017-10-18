«НоваМедика» запускает производственную площадку в рамках R&D центра

Компания «НоваМедика» получила от ФБУ «ГИЛС и НП» лицензию на пилотную производственную площадку в рамках R&D центра. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Кузин.

«Это позволит доводить продукцию до коммерческой партии на том же оборудовании, исключая долговременный технологический трансфер», – заявил Александр Кузин 17 октября на панельной сессии образовательной конференции «Эффективное управление фармацевтическим производством».

По окончанию сессии г-н Кузин сообщил «ФВ», что лицензия позволит развивать на базе R&D центра не только собственные разработки, но и контрактные заказы, привлекая компании на пилотную площадку.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с фармпроизводителями, включая те, «чьи руководители сейчас сидели в зале».

«Для получения лицензии четыре месяца назад мы подали заявку. Были инспекторы, аудит успешно прошел. И вот я сижу на сцене, и во время дискуссионной панели мне приходит смс-сообщение, что лицензия подписана, завтра можно ее забрать», – поделился г-н Кузин.

Работы по R&D в «НоваМедике» были начаты еще весной. Центр включает лабораторный комплекс для исследований, аналитики и пилотную производственную площадку. Производство ориентировано, в том числе, на создание комбинированных лекарственных форм: капсулы, микротаблетки. Ставка была сделана на конкурентоспособные формы доставки препаратов и уникальный профиль высвобождения.

Компания занимается разработкой комбинированных и модифицированных дженериков. Часть разработок начиналась ранее еще на европейских площадках, где можно было реализовать столь сложные технологии. После запуска R&D центра перевели все в Россию.

Как сообщил Александр Кузин «ФВ», несколько дней назад на совете директоров удалось защитить еще три продуктовых кейса к пяти разрабатываемым проектам.

На фото: Александр Кузин.