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«НоваМедика» запускает производственную площадку в рамках R&D центра

18.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

Компания «НоваМедика» получила от ФБУ «ГИЛС и НП» лицензию на пилотную производственную площадку в рамках R&D центра. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Кузин.

«Это позволит доводить продукцию до коммерческой партии на том же оборудовании, исключая долговременный технологический трансфер», – заявил Александр Кузин 17 октября на панельной сессии образовательной конференции «Эффективное управление фармацевтическим производством».

По окончанию сессии г-н Кузин сообщил «ФВ», что лицензия позволит развивать на базе R&D центра не только собственные разработки, но и контрактные заказы, привлекая компании на пилотную площадку.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с фармпроизводителями, включая те, «чьи руководители сейчас сидели в зале».

«Для получения лицензии четыре месяца назад мы подали заявку. Были инспекторы, аудит успешно прошел. И вот я сижу на сцене, и во время дискуссионной панели мне приходит смс-сообщение, что лицензия подписана, завтра можно ее забрать», – поделился г-н Кузин.

Работы по R&D в «НоваМедике» были начаты еще весной. Центр включает лабораторный комплекс для исследований, аналитики и пилотную производственную площадку. Производство ориентировано, в том числе, на создание комбинированных лекарственных форм: капсулы, микротаблетки. Ставка была сделана на конкурентоспособные формы доставки препаратов и уникальный профиль высвобождения.

Компания занимается разработкой комбинированных и модифицированных дженериков. Часть разработок начиналась ранее еще на европейских площадках, где можно было реализовать столь сложные технологии. После запуска R&D центра перевели все в Россию.

Как сообщил Александр Кузин «ФВ», несколько дней назад на совете директоров удалось защитить еще три продуктовых кейса к пяти разрабатываемым проектам.

На фото: Александр Кузин.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО «НоваМедика»
Персоны
Кузин Александр

Генеральный директор «НоваМедика»
Фармвестник-ТВ
18.10 ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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