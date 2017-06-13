НИИ онкологии совместно с зарубежными партнерами создаст таргетный препарат для борьбы с саркомой

Санкт-Петербургское НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова проведет переговоры с зарубежными партнерами о разработке нового таргетного препарата – первой в мире вакцины для пациентов с саркомами мягких тканей.

Химиотерапевт НИИ онкологии Юрий Комаров на Международной конференции ASCO (Американской ассоциации клинической онкологии) в Чикаго представил совершенное им и его коллегами открытие – связь между антигеном NY-ESO-1 и выживаемостью пациентов с саркомами. Он провел предварительные встречи с зарубежными фармкомпаниями о продолжении клинических испытаний с перспективой запуска таргетного препарата.

«Ни в России, ни за рубежом до сих пор не было исследований о связи NY-ESO-1 с прогрессированием саркомы, не было известно, что он может влиять на эффективность химиотерапии, – сказал корреспонденту «Фармвестника» Юрий Комаров. – Исследователи пришли к выводу, что NY-ESO-1 – это плохой прогноз для онкологических больных. Мы изучаем эту экспрессию антигена у всех пациентов с саркомами в нашем отделении. В других центрах пока этого не делал никто».

Сообщение о разработке было представлено на конференции американских онкологов в виде стендового доклада. Автору задавали вопросы о самом маркере, его иммуногенности и вариантах воздействия на саркому.

«Считается, что этот маркер наиболее эффективен для создания иммунотерапевтических препаратов, поэтому в России и за рубежом поднимается вопрос разработки вакцин для пациентов с экспрессией NY-ESO-1, – сообщил Ю. Комаров. – У нас проведено зарегистрированное на Clinical Trials клиническое исследование по дендрито-клеточным вакцинам для пациентов с саркомами мягких тканей. На конференции к нам обратились представители компаний, которые занимаются разработкой вакцин в США. Мы договорились, что обсудим с ними перспективы. В НИИ онкологии есть отделение онкоиммунологии, в котором разрабатываются вакцины. Однако эти вакцины невозможно далеко транспортировать, мы лечим ими пациентов нашего НИИ. Чтобы расширить практику и получить возможность лечения в других странах, необходимо создать форму вакцины, устойчивую к транспортировке. Представители фармкомпаний предложат модификации нашей вакцины, чтобы появилась возможность провести исследование и в других странах. В ближайшее время мы обсудим с ними возможный формат совместной работы».

Средства на продолжение клинических исследований группа сотрудников НИИ онкологии предполагает получить в виде гранта в Сколково, чтобы начать работу с одной из фармацевтических компаний, разрабатывающих таргетные препараты. Пока ни один из российских производителей не стал партнером петербургских онкологов. Однако они планируют «застолбить» свое первенство и ориентируются прежде всего на российское финансирование, чтобы результатами планируемого многоцентрового международного исследования не воспользовались исключительно зарубежные конкуренты.

Разработки, предшествующие общепринятой клинической практике, могут продлиться в течение еще нескольких лет.