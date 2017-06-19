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«Ниармедик» представила новые данные об эффективности коллагенового биоматериала «Коллост»

19.06.2017

В ходе многоцентрового сравнительного исследования на пяти клинических базах в лечебных учреждениях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Казани была подтверждена клиническая эффективность применения коллагенового биоматериала «Коллост» у пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС).

СДС – тяжелое осложнение сахарного диабета, одного из самых опасных заболеваний, которое уносит 5 миллионов человеческих жизней в год (по данным Международной федерации диабета). СДС может приводить к инвалидизации и летальному исходу из-за быстрого образования и длительного заживления язвенных дефектов кожных покровов и глубжележащих тканей. 85% трофических язв при СДС заканчиваются ампутацией конечности. Летальность среди больных сахарным диабетом, перенесших высокую ампутацию конечности, в течение 5 лет достигает 68%.

В ходе исследования было установлено, что применение биоматериала «Коллост» у пациентов с СДС приводит к более быстрому и эффективному заживлению язвенного дефекта: успех лечения увеличивается в 1,7 раза по сравнению с общепринятым лечением. Дополнительное использование коллагенового биоматериала приводит к значительному увеличению частоты случаев полной эпителизации дефекта с 8,6 до 22,2% на фоне сокращения частоты случаев безрезультатного лечения с 34,3 до 8,3%.

«Коллост» – коллаген I типа, который близок по биохимическому составу и структуре к человеческому коллагену и является матрицей для направленной тканевой регенерации.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pharmaceutical Sciences & Research.

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Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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