Неопасные нарушения медиков и фармацевтов при обороте наркотических средств могут декриминализировать

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам встречи с членами Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которая состоялась 15 декабря.

В частности, Минздраву России поручено разработать план мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Проект указанного плана представить в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2018 г. Также совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ дополнительно проработать вопрос оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания. О результатах доложить в Правительство РФ до 20 марта 2018 г.

Кроме того, Минюсту России поручено совместно с Минздравом, МВД при участии Верховного суда РФ определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности. О результатах следует доложить в Правительство РФ до 10 февраля 2018 г.