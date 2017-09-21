«Неофарм» планирует выйти в Ярославскую область

Аптечная сеть «Неофарм» рассматривает вопрос открытия аптек в Ярославской области. Об этом во время конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» заявил генеральный директор Евгений Нифантьев.

Другие регионы, по его словам, в планах пока не стоят. Он отметил, что в 2016 году товарооборот сети составил 17 млрд. руб. По итогам 2017 года ожидается, что он вырастет до 25-26 млрд. руб.

Евгений Нифантьев отметил, что в большей степени открываются новые классические аптеки, а не дискаунтеры. «С наценкой 30-40% работать проще», - пояснил бизнесмен.

Большая часть поставок «Неофарм» - 65% - идёт через национальных дистрибьюторов из первой тройки. При этом у компании есть 73 прямых договоров с производителями.

«Для нас это возможность диверсификации кредиторской задолженности, покупки сроковых позиций по сниженным ценам, информированность о плановом повышении цен», - поделился Евгений Нифантьев.