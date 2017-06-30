Недоброкачественный «Стрепсилс» изъят из продажи в Ростовской области

В Ростовской области в ходе планового выборочного контроля качества лекарственных средств в числе прочих препаратов сотрудниками территориального органа Росздравнадзора были изъяты и направлены на экспертизу таблетки для рассасывания «Стрепсилс».

Экспертиза, проведенная испытательной лабораторией, показала: медово-лимонные леденцы серии ВW099 от 01.2016 (производитель Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Великобритания) не соответствуют эталону по показателю «Однородность дозирования». Управление Росздравнадзора по Ростовской области приостановило реализацию данной серии на территории субъекта и известил об итогах экспертизы Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Последний проинформировал субъекты обращения ЛС о необходимости прекратить обращение забракованных серий таблеток и уничтожить их.

Напомним, что первые недоброкачественные леденцы от кашля этой торговой марки были обнаружены в апреле текущего года в Санкт-Петербурге. Далее аналогичные сообщения поступали и из других субъектов Российской Федерации, в том числе из Нижегородской области, Удмуртии, Омской области. Всего в поле зрения регулятора попали 4 серии данной ТМ.