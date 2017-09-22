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Navicon развернул CRM в фармкомпании «НоваМедика»

22.09.2017

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил собственное решение Navicon Pharma CRM на базе Microsoft Dynamics 365 в фармкомпании «НоваМедика». Специалисты Navicon, оперативно адаптировавшие свою разработку к новейшей платформе Microsoft, смогли выполнить внедрение в рекордные сроки – всего через 3,5 недели со старта проекта сотрудники НоваМедики получили доступ к CRM-инструментам.

Российская фармкомпания «НоваМедика» специализируется на поиске и локализации интеллектуальных прав собственности на инновационные препараты. В настоящий момент НоваМедика строит фармацевтический завод под Калугой, а также разрабатывает собственную линейку фармпродукции. Всего за несколько лет компания создала развитую инфраструктуру для продвижения и продажи фармацевтических препаратов по всей стране. Чтобы непрерывно контролировать и оценивать качество работы персонала в регионах, руководству НоваМедики потребовался инструмент управления «полевыми силами» – медицинскими представителями и региональными менеджерами компании.

Ключевая задача, поставленная НоваМедикой, – автоматизация работы полевого персонала и управления им – решена внедрением в компании-заказчике системы Navicon Pharma CRM, собственной отраслевой разработки системного интегратора Navicon для координации всех типов взаимоотношений с клиентами. Контроль работы медицинских представителей реализован с использованием механизма учета плана и факта визитов: система проектирует отчеты, которые позволяют региональным менеджерам отслеживать планы по визитам медпредставителей к врачам и в аптеки, фактические визиты и возможное отклонение от плановых показателей.

Любая информация о визитах доступна медицинским представителям и региональным менеджерам с планшетов, благодаря настроенным коннекторам Resco Mobile CRM. Это позволяет использовать все преимущества современных мобильных устройств: геолокацию для более детального планирования и корректировки маршрутов представителей, а также фото- и видеокамеры для фиксации выкладки товаров производителя в аптеках. Медицинские представители получили удобный интерактивный «мобильный офис», а региональные менеджеры – инструмент анализа маршрутов и активности полевых сотрудников.

Применение платформы Microsoft Dynamics 365 обеспечивает ряд преимуществ, в том числе усовершенствованную систему обработки и хранения данных. Информация из любых учетных систем компании или внешних источников агрегируется в едином хранилище. Она доступна по первому запросу. По итогам проекта объём собираемых и обрабатываемых клиентских данных увеличился на 60%.

Легко настраивается взаимодействие системы с офисными инструментами Microsoft – Office, Outlook, Project. Современная архитектура платформы позволяет интегрировать решение с любыми информационными системами. Кроме того, благодаря простому, привычному пользователям drag-and-drop интерфейсу, на обучение и адаптацию сотрудников требуется меньше времени.

«Инфраструктура Microsoft Dynamics 365 предусматривает подключение комплексных модулей для автоматизации взаимодействия с клиентами и работы полевых сотрудников: торговых или медицинских представителей, территориальных и региональных менеджеров. Это позволяет нашим специалистам настраивать функциональность CRM, оптимальную для каждой отрасли – будь то фармацевтика или, например, FMCG – и отвечающую конкретным задачам заказчика», – отмечает Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon.

Руководство НоваМедики также поставило перед интегратором задачу создать удобный инструмент контроля за реализацией маркетинговых кампаний в регионах. Для ее решения в системе налажены операции анкетирования и сбора обратной связи от клиентов, что позволяет организовать более эффективную коммуникацию. В результате, после внедрения Navicon Pharma CRM, охват клиентской базы НоваМедики увеличился на 30%.

«Наша компания стремительно развивается: в 2017 году мы завершили клинические испытания первого препарата собственной разработки, запустили Технологический центр по созданию инновационных лекарственных средств и начали строительство фармацевтического завода в Калужской области. Высокие темпы роста требуют быстрого и профессионального внедрения новых технологий, которые оптимизируют бизнес-процессы компании. Всего за 24 дня мы получили удобное CRM-решение, адаптированное под реалии фармбизнеса – сегодня им успешно пользуются более 100 сотрудников компании», – комментирует Алексей Волконский, директор по ИТ компании «НоваМедика».

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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