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Лента · В России
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Navicon приглашает фармкомпании на форум по искусственному интеллекту

07.09.2017

21 сентября 2017 года в Москве пройдет аналитический форум Navicon. Data Talks 2017. Эксперты и бизнес-практики , в том числе из фармацевтических компаний , расскажут, как построить «умный» бизнес на основе данных. Искусственный интеллект, дата майнинг и машинное обучение приносят реальные деньги, помогая руководителям компаний во всем мире мгновенно принимать сложные управленческие решения. AI-революция полностью изменит рынок за 5 лет.

На пленарной сессии «Machine Revolution» руководители российских бизнес-структур и производственных компаний обсудят, как AI приживается в реальном бизнесе. Разработчики решений на базе нейронных сетей помогут понять, нужен ли искусственный интеллект именно вам, а главное , что нужно сделать, чтобы вывести бизнес на тот уровень развития, для которого применение AI будет наиболее результативным.

В дискуссии примут участие:

  • Петр Иванов, директор по IT и BI «Ипсен»;
  • Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных HeadHunter;
  • Евгения Дворская, руководитель проекта JungleJobs.ru и North.ai;
  • Андрей Джанбаев, экс-директор департамента архитектуры IT X5 Retail Group;
  • Илья Тихомиров, заведующий лабораторией искусственного интеллекта РАН,
  • Александр Тихонов, директор департамента аналитических решений, IBM Россия и страны СНГ
  • Дмитрий Федосеев, Performance Director OMD Resolution Russia

и другие топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

Тематические сессии Navicon. Data Talks покажут, каким потенциалом обладают данные и технологии их обработки для решения каждой из ключевых бизнес-задач организаций:

Сессия I. «Данные и производство». Мы покажем, как сократить стоимость выпуска, хранения и перевозки продукции, используя интеллектуальные инструменты анализа данных.

Сессия II. «Данные и продажи». Используете инструменты анализа, но продажи препаратов не растут? Применяйте когнитивный анализ данных в системах нового поколения , а мы расскажем, как сделать это наименее затратным способом.

Сессия III. «Данные и финансы». Финансовая отчетность по первому требованию и интеллектуальное планирование бюджетов – AI создает «умный» бизнес на каждом уровне фармпредприятия, а мы помогаем.

Вместе с лучшими экспертами и практиками рынка вы сможете обсудить концепции smart data, data transformation, data as a currency и их актуальность в условиях российского бизнеса. Вы познакомитесь с новейшими аналитическими решениями и предложениями рынка, которые повышают эффективность использования данных: корпорация IBM продемонстрирует современные аналитические решения на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, в частности, популярную во всем мире разработку IBM Watson.

Заставьте данные работать на вас! Постройте умный бизнес уже сегодня!

Аудитория форума – более 300 собственников бизнеса, генеральных и финансовых директоров, руководителей отдела продаж и маркетинга, планирования и аналитики.

Форум пройдет 21 сентября 2017 г. в пространстве Digital October (Берсеневская набережная, 6, стр. 3).

Время проведения: 9.00-15.30.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Получить дополнительную информацию о форуме, ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.

В случае возникновения вопросов, свяжитесь, пожалуйста, с Кети Сохадзе, менеджером по маркетингу компании Naviсon: ksohadze@navicons.ru, телефон +7 (495) 995-83-00

Источник публикации: Navicon

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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