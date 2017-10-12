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Navicon автоматизировал бизнес-процессы для фармацевтической компании «Р-ФАРМ»

12.10.2017

Системный интегратор Navicon завершил проект внедрения комплексной системы автоматизации ключевых бизнес-процессов российской высокотехнологичной фармацевтической компании «Р-ФАРМ». Для управления бизнес-процессами филиалов фармпроизводителя в 70 городах установлены ERP-система на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 и аналитическое ИТ-решение на базе технологий Microsoft BI. На данном этапе в системе работают более 400 сотрудников из 28 департаментов «Р-ФАРМ».

До внедрения системы для управления ресурсами и бизнес-процессами в «Р-ФАРМ» использовалась учетная система собственной разработки. Используемая в компании учетная система перестала удовлетворять требованиям фармпроизводителя и стандартам фармацевтического производства GMP и GDP (GAMP 5). Архитектура бизнес-приложений не позволяла своевременно реагировать на изменения законодательства и обновление требований регулирующих органов отрасли, а также наладить эффективное взаимодействие между различными департаментами «Р-ФАРМ».

Было решено внедрить систему управления ресурсами предприятия (ERP) на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 и программу для бизнес-анализа (BI), основанную на технологиях Microsoft BI, чтобы охватить все ключевые бизнес-процессы производителя в области управления продажами, закупками, логистическими процессами. Исполнителем проекта был выбран системный интегратор Navicon.

Проект внедрения системы завершился в первом квартале 2017 года автоматизацией всего бизнеса «Р-ФАРМ»: единая система позволяет одновременно координировать работу ключевых департаментов производителя и получать оперативную информацию по основным показателям деятельности каждого из них.

ERP-решение на MS Dynamics AX 2012 автоматизирует управление платежами и расходами компании, расчетами с поставщиками и клиентами, закупками, складской и транспортной логистикой. Система также интегрирована с работающей в компании «1С» для получения управленческой отчетности со всех департаментов по стандартам РСБУ и налогового учета. Оперативная управленческая отчетность средствами BI формируется с периодичностью в 3 часа.

По итогам внедрения ERP руководство «Р-ФАРМ» получило инструмент учета и контроля ресурсов предприятия, учитывающий особенности фармацевтической отрасли: участие в тендерах, необходимость контролировать максимально допустимые наценки по лекарственным препаратам. В логистической части автоматизировано зонирование складов и поддержание температурных режимов, контроль парка автотранспорта. Система и процессы складского учета прошли внутренний аудит «Р-ФАРМ» на соответствие стандарту GAMP 5.

Параллельно для увеличения скорости и удобства анализа бизнес-информации во всех департаментах «Р-ФАРМ» разработано BI-решение на платформе Microsoft Analysis Services. Теперь данные ERP дополнительно обрабатываются в OLAP-кубах или с применением новой технологии Microsoft – табулярной модели данных.

Уникальность проекта – в его географии: одновременно автоматизированы бизнес-процессы «Р-ФАРМ» во всех 70 городах присутствия. Сейчас система задействована в работе 28 департаментов компании с покрытием задач более 400 пользователей.

«В фармацевтической отрасли выдвигаются очень жесткие требования к продаже лекарственных средств с точки зрения сроков годности, особенностей производства, контроля отпускных цен. Помимо этого, в отрасли есть определенная сезонность по объему продаваемого, производимого и заказываемого товара. Все эти факторы и особенности должны учитываться на каждом этапе товародвижения. Установка комплексного решения позволила нам эффективно координировать взаимодействие между различными департаментами и филиалами компании и контролировать, чтобы их локальные задачи не расходились со стратегическими целями компании», – комментирует Олег Рынсков, директор по ИТ компании «Р-ФАРМ».

«Система помогает компании «Р-ФАРМ» более эффективно выстраивать логистику: в ней собирается сводная информация по заказам и остаткам. Компания получила возможность разгрузить основные склады и перераспределить ожидающие продаж товары по нескольким логистическим единицам. Это позволит в будущем более оперативно отгружать препараты с нескольких складов и, соответственно, снизить логистические издержки», – поясняет Евгений Роднянский, руководитель департамента Microsoft Dynamics AX компании Navicon.

Для сотрудников отдела продаж «Р-ФАРМ» было организовано очное обучение: набирались группы по 10-20 человек на курсы длительностью от 3 дней. Кроме того, все будущие пользователи системы прошли дистанционное обучение и научились оформлять в системе заявки на оплату, транспортные заявки, а также работать с BI-отчетами.

Источник публикации: Navicon

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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