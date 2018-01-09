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Научный центр им. М.П. Чумакова уклонялся от поставок вакцин от бешенства и клещевого энцефалита

09.01.2018

Федеральная антимонопольная служба в конце декабря 2017 г. направила Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Дело в том, что ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова уклонялся от заключения договоров на поставку вакцин для профилактики бешенства и клещевого энцефалита в адрес ООО «Трейд-Фарм», считают в антимонопольном ведомстве.

ФАС России проанализировала состояние конкуренции на товарных рынках этих препаратов и установила, что ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» занимает доминирующее положение.

«Поскольку ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» доминирует на указанных рынках, уклонение от заключения с контрагентами договоров поставки может содержать признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». В соответствии с выданным предупреждением производитель вакцин обязан рассмотреть заявки ООО «Трейд-Фарм» о сотрудничестве в срок до 31 июля 2018 года», – пояснил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярев.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
Фармвестник-ТВ
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25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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На конференции обсудили нарушения аптечных правил
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Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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