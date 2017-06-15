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Национальная стратегия по борьбе с онкозаболеваниями будет представлена Минздраву до конца года

15.06.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Ведущие фармацевтические компании принимают участие в IX съезде онкологов России, который проходит в Уфе 14-16 июня. В рамках всероссийского мероприятия специалисты в области онкологии и эксперты отрасли обсуждают программу Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями.

О том, какие факторы препятствуют развитию терапии злокачественных опухолей, рассказал в своем выступлении главный внештатный онколог Минздрава РФ Михаил Давыдов. По его словам, в России число пациентов, у которых диагностируется раковая опухоль, ежегодно возрастает примерно на 500 тысяч. При этом уровень заболеваемости заметно ниже, чем в США и ряде развитых стран мира, однако количество смертельных исходов в нашей стране значительно выше.

Причина связана с тем, что рак зачастую диагностируется на поздних стадиях, когда эффективная терапия уже невозможна, пояснил докладчик.

Еще одна проблема связана с недостаточным госфинансированием онкологической помощи, считает Михаил Давыдов. Как следствие, возникает острая нехватка лекарств, в частности современных противоопухолевых препаратов.

«В стране необходимо создавать единую систему онкологической помощи», – убежден эксперт.

Важнейший шаг в этом направлении – разработка Национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями. Эта программа станет основным документом, определяющим развитие онкологической службы в России на среднесрочный и долгосрочный период до 2030 года, и, по мнению экспертов, позволит снизить показатели смертности российских пациентов.

Одно из важных положений стратегии - разработка российских оригинальных препаратов последнего поколения. Осенью планируется окончательно доработать документ, с тем, чтобы до конца 2017 года представить его в Минздрав.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
онкология
Персоны
Давыдов Михаил Иванович
Директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава РФ
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
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